Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Επιμένει ο Μητσοτάκης ότι δεν έχει ξεφύγει η πανδημία;

«Ο κ. Μητσοτάκης πριν λίγες μέρες, για να δικαιολογήσει τη μνημειώδη αποτυχία και ανικανότητα του στην πανδημία αλλά και την εξοργιστική δήλωσή του ότι δεν έχει ξεφύγει η πανδημία εκτός ελέγχου, είπε να μην κοιτάμε τα κρούσματα αλλά το δείκτη θετικότητας», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Χθες με νέο ρεκόρ σχεδόν 7.400 κρουσμάτων ο δείκτης θετικότητας εκτοξεύθηκε στο 6,4%, ενώ είχαμε ακόμα 65 θανάτους», τονίζει και καταλήγει.

«Με αυτά τα δεδομένα και με δεκάδες ασθενείς διασωληνωμένους πρόχειρα εκτός ΜΕΘ, επιμένει ότι δεν έχει ξεφύγει η πανδημία και ότι τα έχει κάνει όλα καλά;».

ΜέΡΑ25: η Κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει πλήρως του υγειονομικούς και το ΕΣΥ

Στο θέμα της πανδημίας αναφέρεται σε ανακοίνωση του και το ΜέΡΑ25, αναφέροντας, «Όλο και πιο δραματική γίνεται η κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας με τους γιατρούς στα όρια της κατάρρευσης να κάνουν συνεχώς εκκλήσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, έχοντας εγκαταλείψει πλήρως τους υγειονομικούς και το ΕΣΥ στην τύχη τους, προσποιούμενη πως έχει κάνει ό, τι ήταν δυνατόν για την ενίσχυσή τους.

Ενώ τα νοσοκομεία δηλαδή κρέμονται κυριολεκτικά από μία κλωστή -αν δεν έχουν ξεπεράσει ήδη ακόμα και τα διευρυμένα όρια τους-, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν όλα να βαίνουν καλώς, μιλώντας κιόλας προκλητικά για «εντυπωσιακά ενισχυμένο ΕΣΥ». Επαναλαμβάνονται ουσιαστικά τα ίδια και χειρότερα λάθη με την περσινή χρονιά, παρά τις προειδοποιήσεις των υγειονομικών και αγνοώντας την ίδια την πραγματικότητα.

Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Πλεύρη να αφήσουν την ανέμελη, ανεύθυνη και εγκληματική αυτή τακτική. Να προχωρήσουν άμεσα σε μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών και παράλληλα να επιτάξουν όλες τις μεγάλες ιδιωτικές δομές υγείας στη χώρα, ώστε να ενταχθούν στη μάχη κατά της φονικής πανδημίας χωρίς διαπραγματεύσεις και υπέρογκες αποζημιώσεις. Τέλος ζητάμε εδώ και τώρα δωρεάν μαζικά ράπιντ τεστ για εμβολιασμένους και μη»..

