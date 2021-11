Life

“Άγριες Μέλισσες”: Συνάντηση Λάμπρου – Ελένης και spoiler για τον Δούκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικά αποσπάσματα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς "Αγριες Μέλισσες" προβλήθηκαν από την εκπομπή "Το Πρωινό".



Οι εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο στις "Άγριες Μελισσες" θα είναι συγκλονιστικές και στην εκπομπή "Το Πρωινό", προβλήθηκαν αποκλειστικά απσοπάσματα.

Η Ελένη με την βοήθεια του Ζάχου συναντά τον Λάμπρο στην Λέρο, ενώ ο Πέτρος πηγαίνει στο σπίτι της Ασημίνας, αλλά δεν είχε υπολογίσει την αντίδραση του μικρού Σέργιου.

Ο Βαγγέλης Περρής, όμως , έκανε αποκαλύψεις και για την συνέχεια της σειράς για τον Δούκα, ο οποίος θα βρεθεί ανάμεσα σε δυο γυναίκες.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η Ελένη βρίσκεται στην αγκαλιά του Λάμπρου, αλλά ο Ζάχος δείχνει τις αληθινές του προθέσεις απέναντί του. Η επίσκεψη του Πέτρου στο σπίτι της Ασημίνας δεν πηγαίνει όπως υπολογίζει, ενώ η Δρόσω σκέφτεται το φιλί της με τον Λευτέρη. Ο Δούκας είναι ταραγμένος από την εξομολόγηση της Αντιγόνης, ενώ τη Μυρσίνη την πνίγουν οι υποψίες. Η γιορτή για την υπογραφή των συμβολαίων κανονίζεται στο μαγαζί των Σεβαστών και ο Νικηφόρος έρχεται σε σύγκρουση με τον Νώντα. Η Ελένη υποψιάζεται πως ο Ζάχος αμφιβάλλει για τον Λάμπρο, ενώ ο Προκόπης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη. Η Ασημίνα αναλαμβάνει τη θέση της κοσμικογράφου στην εφημερίδα και κάνει αισθητή την παρουσία της στην εκδήλωση της Νομαρχίας, ενώ η Δρόσω θα βρεθεί μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Ποτέ δεν υπήρξε εξωσυζυγική σχέση

Μέγαρα: ανατροπή βυτιοφόρου στην Αθηνών – Κορίνθου (εικόνες)

Βόλος – 39χρονος: Δεν ήμουν ο εαυτός μου όταν σκότωσα τη νονά μου

Gallery