“Το Πρωινό” – Γαρδέλης: “Η Φάρμα” είναι μια πρόβα ζωής

Τι λέει ο Σταμάτης Γαρδέλης για την συμμετοχή του στο παιχνίδι επιβίωσης του ΑΝΤ1. Δηλώσεις στο "Πρωινό" και από άλλους παίκτες.



Για την συμμετοχή του στο παιχνίδι επιβίωσης του ΑΝΤ1 «Η Φάρμα» μίλησε στο «Πρωινό» ο ηθοποιός Σταμάτης Γαρδέλης.

«Μου αρέσει πολύ που θα είμαι στην «Φάρμα» είπε και πρόσθεσε: «Δεν είναι για μένα μόνο ένα παιχνίδι αλλά κάτι βαθύτερο, είναι μια πρόβα ζωής η «Φάρμα»».

Μάλιστα, ο Σταμάτης Γαρδέλης με ποιητική... διάθεση περιέγραψε την συμμετοχή του στην «Φάρμα».

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η ομάδα παραγωγής του δημοφιλούς ριάλιτι του ΑΝΤ1 “Η Φάρμα” εργάζονται πυρετωδώς για τον νέο δεύτερο κύκλο.

Σε λίγες εβδομάδες το αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα επιστρέφει και πάλι στον ΑΝΤ1.

Εκτος του Σταμάτη Γαρδέλη, σίγουρη είναι, επίσης η συμμετοχή της Αγγελικής Ηλιάδη, της Μαίρης Μηλιαρέση, του Μάνου Πανταζή, της Σάσας Μπάστα, της Αθανασίας Τσουμελέκα και του κωνσταντίνου Παπαΐωάννου (Κουτσαβάκης).

Στο «Πρωινό» μίλησαν λίγο πριν μπουν στην «Φράμα» η Σάσα Μπάστα, ο Μάνος Πανταζής, η Μαίρη Μηλιαρέση, ο Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης) και η Αθανασία Τσουμελέκα.

