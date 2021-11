Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Σπάρτη

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών για το σεισμό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 στη Λακωνία.

Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου 11:15 σήμερα το πρωί, σε περιοχές της Λακωνίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε οκτώ χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νεάπολης Βοιών, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε περίπου στα 47 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν κοντά στις κοινότητες 'Αγιος Νικόλαος και Βελανιδιά.

