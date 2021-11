Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Στη Βουλή η τροπολογία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την άμεση μεταφορά του ποσού για την πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης.

Την άμεση μεταφορά κονδυλίου ύψους 90 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για τη χρηματοδότηση του επιδόματος θέρμανσης προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ειδικά για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2021-2022 ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) μεταφέρει στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ποσό έως 90 εκατ. ευρώ, ύστερα από αίτημα του υπουργού Οικονομικών, χωρίς να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης καλύπτει επίσης τη δαπάνη για την επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που έχουν αποφασιστεί και θα αυξηθούν περαιτέρω προκειμένου να καλυφθεί το επιπλέον κόστος που προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης μπορεί να χρηματοδοτεί τον ειδικό λογαριασμό για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων καταναλωτών καθώς και το κόστος λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας, μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5 της ΔΕΗ που είναι υπό κατασκευή.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Σπάρτη

Βόλος – 39χρονος: Δεν ήμουν ο εαυτός μου όταν σκότωσα τη νονά μου

Μέγαρα: ανατροπή βυτιοφόρου στην Αθηνών – Κορίνθου (εικόνες)