Ολυμπιακός – Μασούρας: μόνο νίκες όταν σκοράρει!

Εδώ και περίπου 3 χρόνια ο Ολυμπιακός χαμογελάει πάντα στο τέλος, όταν βρίσκει δίχτυα ο επιθετικός του. Δείτε το απίστευτο ρεκόρ.

Ένα γκολ του Γιώργου Μασούρα ήταν αρκετό για να νικήσει ο Ολυμπιακός τον Ιωνικό και να τον φέρει τρεις βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ, πριν από το μεταξύ των δύο ομάδων ντέρμπι κορυφής. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού έφτασε τα τρία γκολ στο πρωτάθλημα και έξι στη σεζόν, ενώ μετράει και τέσσερις ασίστ. Έχει συμμετοχή σε 10 γκολ δηλαδή, περισσότερα από κάθε άλλο συμπαίκτη του, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Αν και ο Μασούρας σκόραρε πολύ νωρίς, μόλις στο 17', όσοι είναι προληπτικοί θα πρέπει να θεώρησαν ότι το αποτέλεσμα... κρίθηκε! Και αυτό γιατί από τον Ιανουάριο του 2019, που ο Μασούρας πήγε στον Ολυμπιακό, όποτε σκοράρει, η ομάδα του κερδίζει!

Έχει σκοράρει σε 29 αγώνες (36 γκολ) και ο Ολυμπιακός έχει νικήσει και στους 29. Και αν πει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει πολλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ανάμεσα στους αγώνες που έχει σκοράρει είναι δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, η νίκη στην Τουρκία με Φενέρ και το νικητήριο εκεί με τη Μπασακσεχίρ, αλλά και το νικητήριο φέτος στο Μπακού.

