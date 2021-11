Life

“Το Πρωινό” – Παπασπηλιόπουλος: Οι “Άγριες Μέλισσες”, οι ερωτικές σκηνές και ο κορονοϊός

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος για τον ρόλο του στις "Άγριες Μέλισσες" αλλά και την περιπέτεια με τον κορονοϊό.



Για την συμμετοχή του στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» αλλά και για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό μίλησε στο «Πρωινό» ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Παραδέχτηκε ότι νόσησε από κορονοϊό και πέρασε μια περιπέτεια, αλλά όπως είπε τώρα είναι όλα καλά.

Για τις «Άγριες Μέλισσες» είπε ότι στα γυρίσματα περνάνε ωραία και αναφερόμενος στον ρόλο του είπε ότι η ιστορία του Πέτρου και της Ασημίνας είναι πολύ ενδιαφέρουσα.

Αναφερόμενος στις ερωτικές σκηνές, με αφορμή αυτή που γυρίστηκε με την Ασημίνα στα γραφεία της εφημερίδας και έγινε trend στα social media, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος είπε ότι «οι ερωτικές σκηνές είναι το πιο άβολο πράγμα του κόσμου».

Απαντώντας στην ερώτηση γιατί αποδέχτηκε την πρόταση να συμμετάσχει στις «Άγριες Μέλισσες», ανέφερε πως είπε «ναι» γιατί είναι μια πολύ καλή σειρά.

Μιλώντας για τα παιδιά του είπε ότι τον βλέπουν λίγο στην τηλεόραση. «Δεν θέλω να τα απασχολώ με την παρουσία μου στην τηλεόραση», είπε χαρακτηριστικά.

