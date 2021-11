Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ: Η Εθνική παίζει το τελευταίο χαρτί για την δεύτερη θέση

Ελλάδα-Ισπανία την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Δύο αγωνιστικές απομένουν για να ολοκληρωθούν οι όμιλοι της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Εθνική Ομάδα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον 2ο όμιλο με 2 εντός έδρας παιχνίδια. Την Πέμπτη (21:45) αντιμετωπίζει, στο ΟΑΚΑ, την Ισπανία και την Κυριακή (21:45) υποδέχεται, στο ίδιο γήπεδο, το Κόσοβο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίζει το τελευταίο του χαρτί για να πάρει τη δεύτερη θέση στον όμιλο. Μόνο με 2 νίκες θα ελπίζει να περάσει την Ισπανία για να αγωνιστεί στα play off. Παράλληλα πρέπει, να μην κερδίσει και η Ισπανία τη Σουηδία στην τελευταία αγωνιστική, την Κυριακή (21:45) στη Σεβίλλη.

Ο νικητής των κόρνερ, ο πρώτος και ο τελευταίος σκόρερ

Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για το καθοριστικής σημασίας παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Ισπανία.

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τον αγώνα Ελλάδα-Ισπανία είναι και τα ακόλουθα:

Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under

Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal

Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

Νίκη με μηδέν παθητικό

Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος

Τελευταίος σκόρερ

Σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος

Διαφορά νίκης

Σύνολο κόρνερ

Νικητής κόρνερ

Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευταίο κόρνερ

Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ

Μονά/Ζυγά γκολ

Ο Χεζόνια επιστρέφει την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ

Την Πέμπτη (21:00) διεξάγεται και ο αγώνας του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με την Ούνικς Καζάν. Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ Δημήτρης Πρίφτης αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του.

Οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν τη δυνατή έδρα τους για να επιστρέψουν στις νίκες.

Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τον αγώνα Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Ούνικς Καζάν, μεταξύ άλλων, για το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ, τους Over/Under πόντους παικτών, τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τη διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, τα Over/Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά κλεψίματα.

