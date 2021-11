Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος - Ιατροδικαστής: “Πέθανε από ισχαιμικό επεισόδιο εξαιτίας των κακώσεων”

Η κατάθεση του ιατροδικαστή στην δίκη για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Τι είπε η γυναίκα που μίλησε τελευταία μαζί του. Ένταση μεταξύ πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης.

Στις 26 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί ενώπιον του ΜΟΔ η δίκη για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου που διεκόπη σήμερα μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του ιατροδικαστή Νίκου Καλογριά.

«Κανένα ιατρικό πρόβλημα, συνεπεία του οποίου θα μπορούσε να επέλθει ο θάνατος», δεν αντιμετώπιζε ο Ζακ Κωστόπουλος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νίκο Καλογριά, που κατέθεσε στο δικαστήριο για τα ευρήματα της εξέτασης που διενεργήθηκε στη σωρό του 33χρονου.

Ο ιατροδικαστής εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστών απόλυτα βέβαιος για όσα αναφέρονται στην έκθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σύμφωνα με την οποία «ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος "έκανε" ένα ισχαιμικό επεισόδιο μετά από πολλαπλές κακώσεις», όπως τόνισε ο μάρτυρας, ο οποίος εξήγησε πως ο κόσμος το λέει απλά «έμφραγμα και πρόκειται γα μειωμένη οξυγόνωση του μυοκαρδίου».

Μάλιστα ο κ. Καλογριάς ανέφερε στην κατάθεσή του πως από την ενδελεχή εξέταση που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ότι«αποκλείστηκαν άλλοι μηχανισμοί, παθολογικοί, τοξικολογικοί κ.λπ., που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα» και επεσήμανε: «Έχω ξαναδεί με έναν ξυλοδαρμό κάποιος να κάνει ισχαιμικό και να καταλήξει, δεν είναι όμως συχνό».

Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας σημείωσε πως δεν διαπιστώθηκε άλλη παθολογία στο θύμα, εξαιρουμένης νόσου του ήπατος που δεν συνδέεται με το αποτέλεσμα, και πως ο 33χρονος ακτιβιστής δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας τέτοιο που θα οδηγούσε σε θάνατο. «Η αιτία θανάτου συνδέεται με τα τραύματα του σώματος», πρόσθεσε.

Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε από τον εισαγγελέα εάν από την εξέταση των ιατροδικαστών θα φαινόταν ένα ενδεχόμενο πρόβλημα καρδιακού νοσήματος και απάντησε απόλυτα «βεβαίως», επαναλαμβάνοντας πως δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα υγείας που να έχει συνάφεια στο τραγικό τέλος του Ζακ Κωστόπουλου.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα εμφάνιζε πολλά σημεία εξόδου με βαθιές εκδορές στα χέρια και στο κεφάλι.

Ο μάρτυρας επανέλαβε πολλές φορές στο δικαστήριο πως «η σωρεία κακώσεων από πολλαπλούς μηχανισμούς πρόκλησης είχε συνέπεια την ισχαιμία» εξεταζόμενος από την υπεράσπιση. Δεκάδες ήταν οι ερωτήσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων, οι οποίοι εμφανίζονται με κοινή γραμμή που αμφισβητεί τον θάνατο ως συνέπεια μηχανισμού που ενεργοποιήθηκε από τα άγρια πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε ο 33χρονος. Οι συνήγοροι με τις ερωτήσεις τους αναζητούν άλλα παθολογικά αίτια για την συγκλονιστική κατάληξη του Κωστόπουλου.

Έτσι, κατά την εξέταση του ιατροδικαστή αναφέρθηκαν με τις ερωτήσεις τους και στα φάρμακα που έπαιρνε το θύμα, ώστε να εξακριβώσουν αν κάποιο σκεύασμα έχει παρενέργειες στην καρδιά και επομένως σε αυτόν τον παράγοντα να οφείλεται το ισχαιμικό επεισόδιο του 33χρονου και όχι στο οργανικό στρες από τα χτυπήματα.

Ο μάρτυρας όταν άκουσε από την υπεράσπιση να γίνεται αυτός ο συσχετισμός του φαρμάκου με τον θάνατο, απάντησε: «Είναι σα να λέμε ότι ένας άνθρωπος πέθανε σε τροχαίο και επειδή βρέθηκε ασπιρίνη, θα αποδώσουμε το θάνατο στην ασπιρίνη. Από την τοξικολογική έκθεση φάνηκε ότι ήταν μία κανονική δόση». Ο ιατροδικαστής τόνισε πολλές φορές ότι δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα υγείας που να δημιουργεί αιτιώδη συσχετισμό με τον θάνατο και ότι στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία ελέγχθηκαν όλα τα πιθανά σενάρια. «Ελέγχθηκε τοξικολογικά, ελέγχθηκε και η καρδιακή κατάσταση. Με ασφάλεια λέμε ότι δεν έχει κανέναν άλλο λόγο που να έχει να κάνει με το πνευμονικό οίδημα. Δεν είχα δει κάποια παθολογία που να δικαιολογεί το πνευμονικό οίδημα. Επειδή η ιατρική είναι θετική επιστήμη, επιβεβαιώνεται μαθηματικά. Τα τραύματα ήταν αυτά που οδήγησαν εκεί. Δεν λέω πώς προήλθαν τα τραύματα, αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου» ανέφερε ο κ. Καλογριάς.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, «δεν μπορούμε να κρίνουμε ποια τραύματα συμμετείχαν περισσότερο ή λιγότερο στην πυροδότηση του μηχανισμού στρες. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν πρόκειται για τραύματα στο κεφάλι, τότε είναι πιο πιθανή η πυροδότηση του μηχανισμού, γιατί είναι ευαίσθητο σημείο του σώματος».

Ο κ. Καλογριάς αρνήθηκε να εκφέρει άποψη όταν κλήθηκε να δει οπτικοακουστικό υλικό ώστε να εξειδικευθούν τα χτυπήματα που δέχθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος: «Δεν είμαι αυτόπτης μάρτυρας» είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «όλα τα τραύματα συνετέλεσαν στον θάνατο και δεν υπάρχει τρόπος ποσοστοποίησης παρά μόνο αναφορικά με το μέρος του σώματος». Επεσήμανε παράλληλα, πως «δεν θα πω εγώ ποιος προκάλεσε το τραύμα. Αυτό θα το κρίνει η ακροαματική διαδικασία».

Νωρίτερα, πρώτη μάρτυρας στη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσε η γυναίκα με την οποία είχε συνομιλήσει, επί σχεδόν ένα μισάωρο στο τηλέφωνο, το θύμα, λίγο πριν πέσει νεκρός στην οδό Γλάδστωνος.

Η μάρτυρας, εκπαιδευτικός, είχε αποκτήσει φιλικές σχέσεις με τον 33χρονο, καθώς είχε σχέσεις με φιλοζωικά σωματεία και τον είχε βοηθήσει όταν είχε χάσει τον σκύλο του.

Αναφερόμενη στην επίμαχη ημέρα, η μάρτυρας τόνισε: «Λίγες ώρες πριν, μου είχε τηλεφωνήσει και μιλούσαμε περί ανέμων και υδάτων αλλά άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι ήθελε να φαίνεται ότι μιλούσε. Μου είπε ότι ήταν στην Ομόνοια και περίμενε έναν φίλο του. Του είπα να κλείσουμε, δύο φορές, αλλά μου είπε "σε παρακαλώ μην κλείσεις το τηλέφωνο". Του είπα να γυρίσει σπίτι, γιατί πολλές φορές είχε δεχθεί μπούλινγκ και φοβόταν. Τον άκουσα να λέει σε κάποιον: "Κύριε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι;" και έκλεισε το τηλέφωνο και δεν με ξαναπήρε πίσω. Τον κάλεσα αργότερα αλλά ήταν κλειστό και θεώρησα ότι του είχαν κλείσει το τηλέφωνο. Είχαμε μόνο μία διαφωνία γιατί ήπιε το βράδυ δύο μπύρες. Εγώ θυμάμαι τον τρόμο που είχε στη φωνή του».

Η μάρτυρας δέχθηκε δεκάδες ερωτήσεις από την υπεράσπιση των έξι κατηγορουμένων για την κατάσταση της υγείας του θύματος, οι οποίες κάποιες στιγμές έγιναν αρκετά επίμονες, με αποτέλεσμα να αντιδράσει η πολιτική αγωγή, η οποία ανέφερε πως ο ισχυρισμός της υπεράσπισης είναι ότι ο Ζακ Κωστόπουλος «ήταν ετοιμοθάνατος, πέθαινε και έτσι πέθανε στη Γλάδστωνος».

Από την πλευρά των συνηγόρων των κατηγορουμένων επισημάνθηκε στη μάρτυρα πως μεταβάλλει την κατάθεσή της σε σχέση με την πρώτη κατάθεση πο έδωσε ως προς την υγεία του Ζακ Κωστόπουλου και ζήτησαν τον ιατρικό φάκελο του θύματος. «Θα προσκομίσουμε όλα τα ιατρικά έγγραφα που αφορούν στο Ζακ Κωστόπουλο και ό,τι άλλο χρειαστεί το δικαστήριο», απάντησαν από την πολιτική αγωγή.

Η μάρτυρας, ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Ζακ πριν πέσει νεκρός αιμόφυρτος, υπογράμμισε στο δικαστήριο πως ο 33χρονος δεν της έδωσε, σε εκείνη την τελευταία συνομιλία τους, την αίσθηση πως αντιμετώπιζε θέμα αδιαθεσίας αλλά ότι «ήταν πανικόβλητος».

Η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου κατά την έξοδο της από το δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση της σημερινής δικασίμου δήλωσε: «Η υπεράσπιση ισχυρίζεται πως ο Ζαχαρίας ήταν βαριά άρρωστος και έτυχε να πεθάνει στο πεζοδρόμιο της οδού Γλάδστωνος και πως αν παίρνετε παυσίπονο, μπορεί να πεθάνετε».

Η εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των αστυνομικών, Εβίτα Βαρελά, ανέφερε σε δηλώσεις της πως ο μάρτυρας «δεν μπόρεσε να συσχετίσει τα τραύματα με καμία από τις δράσεις των κατηγορουμένων».

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Πολιτικής Αγωγής 'Αννυ Παπαρούσου και Κλειώ Παπαπαντολέων, τόνισαν ότι επί πέντε ώρες ο ιατροδικαστής κατέθεσε ότι «άλλο στοιχείο για την θανάτωση του Ζακ πλην των χτυπημάτων δεν υπάρχει».

Σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρει:

Το πόρισμα του ιατροδικαστή φανερώνει ξεκάθαρα ότι ο θάνατος του Ζακ Κωστόπουλου προήλθε από τα χτυπήματα που δέχθηκε. Ένα δολοφονικό λιντσάρισμα. Ζητάμε δικαιοσύνη!#Justice4ZakZackie — Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) November 9, 2021

