Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Λευκό Οίκο: Συγκίνηση και αποθέωση από τον Μπάιντεν (εικόνες)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα» στο πλαίσιο της επίσκεψης των πρωταθλητών στον Λευκό Οίκο.





Εμφανώς συγκινημένος από τα όσα πέτυχαν οι Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 2020/2021 εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο ο απόλυτος πρωταγωνιστής των «Ελαφιών» στην πορεία τους προς την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως ήταν αναμενόμενο «τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα» στο πλαίσιο της επίσκεψης των πρωταθλητών στον Λευκό Οίκο και της εθιμοτυπικής συνάντησης με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Εκπροσωπώντας του συμπαίκτες του κι αφού δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Τζο Μπάιντεν για τα καλά του λόγια, ο Greek Freak υποστήριξε: «Πραγματικά, είναι υπέροχο. Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εκ μέρους των παικτών, του επιτελείου και του οργανισμού, είμαστε ευγνώμονες γι' αυτή την ευκαιρία.

Ένα παιδί από τα Σεπόλια, την Αθήνα, που μεγάλωσε από Νιγηριανούς γονείς, που πάλευαν για να μας δώσουν τα πάντα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαστε στον Λευκό Οίκο, να γνωρίσουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Θέλω να ευχαριστήσω τις οικογένειές μας, οι οποίες προφανώς είναι μεγάλο κομμάτι του ποιοι είμαστε, διότι κάνουν κι αυτές μεγάλες θυσίες. Μπορεί να μην είναι μαζί μας σήμερα, αλλά πάντα βρίσκονται μέσα στην καρδιά μας.

Να ευχαριστήσω επίσης τους φιλάθλους μας, απλά είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Πάντα μας υποστήριζαν, ακόμη κι όταν ήμασταν η χειρότερη ομάδα στο ΝΒΑ. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε δίχως αυτούς.

Για όλους εκεί έξω, αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά, θυσίες και αφοσίωση, χωρίς να τα παρατάς, με το να παλεύεις να είσαι καλός και να έχεις όνειρα, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή σου. Αυτά έκανα όλη μου τη ζωή και τώρα είμαι στον Λευκό Οίκο. Χωρίς την σκληρή δουλειά τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό.»

Ο Τζο Μπάιντεν αποθέωσε τον ο Γιάννη Αντετοκούνμπο

Την αποθέωση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν γνώρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλίας του ήταν πολύ χαλαρός κι ευδιάθετος και μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για την οικογένεια του Giannis, αλλά κι όσα έχει πετύχει ο ίδιος κι ο αδερφός του Θανάσης στο NBA με τους Μπακς.

«Είναι τιμή να φιλοξενούμε τους πρωταθλητές του 2020/21 του ΝΒΑ, τους Μιλγουόκι Μπακς. Συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση του τίτλου, τους παίκτες, το επιτελείο, τους φιλάθλους. Στους Τελικούς ήσασταν πίσω με δύο ήττες, αλλά δεν σταματήσατε να πιστεύετε και να παλεύετε.

Γιάννη, έβαλες 50 πόντους στο Game 6. Πενήντα! Το χειρότερο είναι πως θυμάμαι και τα δύο πρωταθλήματα των Μιλγουόκι Μπακς» είπε γελώντας ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και πρόσθεσε: «Είμαι 26 χρονών Γιάννη. Τώρα ξεκινάς! Αυτό που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι εδώ με τον αδελφό σου. Είναι παιδιά μιας οικογένειας μεταναστών από τη Νιγηρία, που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σπουδαίο.

Ξέρω πως η μητέρα σου είναι τόσο περήφανη που σε κοιτάζει, όπως κι ο πατέρας σου από εκεί ψηλά. Πήρατε από ένα δακτυλίδι του NBA και έχετε κι άλλον έναν αδερφό πρωταθλητή (σ.σ. εννοεί τον Κώστα Αντετοκούνμπο με τους Λέικερς το 2020). Είστε μια τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό γονιδίων».

