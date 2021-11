Κοινωνία

Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα δολοφονίας μαθητή

Αναζητούνται αρκετά μέλη της συμμορίας, μεταξύ άλλων, για το μαχαίρωμα μαθητή μέσα σε σχολείο.

Χειροπέδες σε 3 ανήλικους πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμη 4 άτομα, όλοι κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, εξιχνιάστηκαν μια περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας, μια περίπτωση ληστείας και τρεις επιθέσεις, κάποιες εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν στον εσωτερικό χώρο σχολικών συγκροτημάτων

Οι νεαροί είχαν δώσει στη συμμορία την ονομασία «Κολωνός». Στις 25 Οκτωβρίου, είχαν επιτεθεί σε 2 ανηλίκους στο 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών.

Τον έναν από τους νεαρούς τον είχαν χτυπήσει ανηλεώς, ενώ τον δεύτερο τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στον πνεύμονα, πολύ σοβαρά και κινδύνεψε η ζωή του.Να σημειωθεί ότι οι δράστες κατέγραφαν τις επιθέσεις τους με κινητά τηλέφωνα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρονται τα εξής:

"Συνελήφθησαν την 6-11-2021, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, τρείς (3) ανήλικοι, 15χρονος και 17χρονος αλλοδαποί και 16χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας ανηλίκων. Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα (4) επιπλέον μέλη της συμμορίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης (συμμορίας), απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, ληστείας κατά συναυτουργία, απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί οπλών. Επιπλέον ο 15χρονος και ο 16χρονος κατηγορούνται για απείθεια.

Ειδικότερα, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα (συμμορία) με διαρκή δράση και διακριτικούς ρόλους.

Είχαν συγκεκριμένη ονομασία και συγκεκριμένη δομή, στην κορυφή της οποίας, ως αρχηγικό στέλεχος και οργανωτής επιθέσεων, ήταν ο 17χρονος συλληφθείς.

Ως προς τον τρόπο δράστης, η εγκληματική ομάδα δρούσε κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα, των Σεπολίων και του Κολωνού.

Κάθε επίθεση είχε στόχο τόσο την αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων των παθόντων όσο και την επίδειξη ισχύος και ανωτερότητας, είτε με την πρόκληση σωματικών βλαβών είτε με την αφαίρεση της ένδυσης.

Μέσω ομαδικής συνομιλίας σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, οργανώνονταν οι επιθέσεις και καθορίζονταν οι κινήσεις του κάθε μέλους (προπαρασκευαστικές ενέργειες, κλπ).

Οι επιθέσεις τους βασίζονταν πάντα στην αριθμητική τους υπεροχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα τους, ενώ έφεραν πάνω τους πλήθος αιχμηρών αντικειμένων, πράγμα που καθιστούσε τη δράση τους άκρως επικίνδυνη.

Επιπρόσθετα και για λόγους επίδειξης δύναμης της συμμορίας, κατέγραφαν βιντεοληπτικά τις περισσότερες επιθέσεις τους.

Από την προανακριτική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση τους σε:

Επίθεση – απόπειρα ανθρωποκτονίας, που διαπράχθηκε σε σχολικό συγκρότημα στο κέντρο της Αθήνας, σε βάρος δύο (2) ανηλίκων κατά την οποία τραυματίσθηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο ένας εξ αυτών,

περίπτωση ληστείας,

3 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος ανήλικων, κάποιες εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν στον εσωτερικό χώρο σχολικών συγκροτημάτων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

