Οι “Ράδιο Αρβύλα” τα “έσπασαν” και στην τηλεθέαση!

Το τηλεοπτικό κοινό περίμενε πως και πως την επιστροφή τους, όπως έδειξαν και τα νούμερα τηλεθέασης για την πρεμιέρα της παρέας από την Θεσσαλονίκη, στον ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν στον ΑΝΤ1 και η σάτιρα βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης!

Έχοντας μαζί τους 1.820.411 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά, Στάθη Παναγιωτόπουλο και Χρήστο Κιούση, σατίρισαν ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα!

Οι «Ράδιο Αρβύλα» σκαρφάλωσαν στην κορυφή της τηλεθέασης και χτύπησαν πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής τους με μέσο όρο 21,4%, με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό. Στο τελευταίο δε τέταρτο, η τηλεθέαση χτύπησε κόκκινο με 27,5%.

Πέρα όμως από τα νούμερα τηλεθέασης, η εκπομπή που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, προσέφερε μία μοναδική βραδιά σάτιρας και γέλιου, με τους τηλεθεατές να ανταποκρίνονται με τον πιο ζεστό και έντονο τρόπο και μέσω Twitter στο οποίο ήταν #1 trend με μηνύματα όπως: «Πρώτη εκπομπή και θα πεθάνουμε από τα γέλια», «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη!!! Το #radioarvyla είναι εδώ ενωμένο, δυνατό!!! Μας λείψατε guys!!».

