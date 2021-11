Life

“Game Of Chefs”: δοκιμασία αποχώρησης την Τρίτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άπαντες πλην ενός παίκτη λόγω ασυλίας, καλούνται να “μαγέψουν” τους κριτές, μαγειρεύοντας κακαβιά.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, και η πιο καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES ξεκινά.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Στη χθεσινή 1η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, το θέμα της οποίας ήταν εμπνευσμένο από το ψάρι κουζίνα, νικήτρια ήταν η ομάδα του Άνταμ Κοντοβά με 7 ψήφους. Οι ομάδες του Άγγελου Λάντου και του Βασίλη Μουρατίδη πήραν από 2 ψήφους η κάθε μία.

Απόψε, στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ θα μαγειρέψουν όλοι οι παίκτες και από τις τρεις ομάδες, εκτός από έναν της ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑΣ που θα πάρει την ασυλία, από τον Άνταμ Κοντοβά, γιατί η ομάδα του κέρδισε στη χθεσινή ομαδική δοκιμασία. Ποιος δεν θα μπει στην κουζίνα;

Η Ντορέττα ενημερώνει τους διαγωνιζόμενους πως θα πρέπει να μαγειρέψουν μια γευστική κακαβιά.

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι παίκτες θα τοποθετήσουν τα πιάτα τους στον ιμάντα μεταφοράς και θα τα καλύψουν με τις καμπάνες. Τα πιάτα θα μεταφερθούν μπροστά στους 3 σεφ. Ο Άγγελος Λάντος, ο Βασίλης Μουρατίδης και ο Άνταμ Κοντοβάς θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιους ανήκουν τα πιάτα, ενώ ο ένας δεν θα γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου.

Σε αυτή τη φάση, υπάρχει το ρίσκο να κρίνουν αρνητικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην ομάδα τους και θετικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα.

Ποιος πιστεύουν οι διαγωνιζόμενοι ότι είναι ο πιο δυνατός παίκτης;

Τι πιστεύουν οι σεφ Βασίλης Μουρατίδης & Άνταμ Κοντοβάς για τους παίκτες της ομάδας του Άγγελου Λάντου;

Γιατί εκνευρίζεται ο Βαγγέλης Μπάκας με τον Φρανς Χοριέτι;

Ποιος παίκτης από την ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ πιστεύει ότι θα φτάσει στον τελικό;

Θα καταφέρει να βγάλει πιάτο ο Γιώργος Μπερκάκης μετά το σοβαρό κόψιμο που είχε σε δύο δάχτυλα;

Ποιος παίκτης επιλέγει να βάλει ωμά λαχανικά στο πιάτο του; Πώς θα αντιδράσουν οι σεφ;

Πόσα αγκάθια θα βρουν στα πιάτα οι σεφ; Ποιος κριτής παραλίγο να πνιγεί;

Γιατί απογοητεύτηκαν οι σεφ από τα πιάτα;

Ποιος παίκτης θα παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο και ποιος το χειρότερο;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

#GameOfChefsGR

Ειδήσεις σήμερα:

Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα δολοφονίας μαθητή

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ

Μέγαρα: ανατροπή βυτιοφόρου στην Αθηνών – Κορίνθου (εικόνες)