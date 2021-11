Πολιτισμός

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - Easy 97,2: απολογισμός του “Μαραθώνιου της Μαρίας” για την “Φλόγα”

Συστράτευση δυνάμεων από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, με στόχο την στήριξη συνανθρώπων που μας έχουν ανάγκη.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος έχει δείξει μια σταθερά έντονη δραστηριότητα σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα κατά τη πολύχρονη πορεία του, επιστράτευσε γι’ άλλη μια φορά τις δυνάμεις του για να σταθεί δίπλα σε συνανθρώπους μας που χρειάζονται στήριξη.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός easy 97,2 διοργάνωσε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έναν μεγάλο περίπατο μαραθωνικών αποστάσεων, µε στόχο την ενίσχυση του Συλλόγου Γονιών Παιδιών µε Καρκίνο «ΦΛΟΓΑ».

Σε αυτό το κάλεσμα ευαισθητοποίησης και προσφοράς, ο ΑΝΤ1 κινητοποίησε τους πολίτες τόσο μέσα από τα ρεπορτάζ και τις ζωντανές συνδέσεις των εκπομπών του, αλλά και με τη φυσική παρουσία προσώπων του καναλιού που συνέβαλαν και εκείνοι, μετρώντας με τον δικό τους τρόπο τα «χιλιόμετρα» της αλληλεγγύης.

O easy 97,2 αφιέρωσε όλες τις εκπομπές του σταθμού, για δύο μήνες, με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στήριξη του έργου του Συλλόγου. Καθημερινά φιλοξενήθηκαν γονείς, παιδιά, εθελοντές και γιατροί της «ΦΛΟΓΑΣ» και μίλησαν στον αέρα του σταθμού για τις προσωπικές τους εμπειρίες αλλά και για το πώς η «ΦΛΟΓΑ» θα είναι για πάντα οικογένειά τους.

Τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, η Μαρία Κωνσταντάκη, ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός στην πρωινή εκπομπή του σταθμού, ξεκίνησε, στις 7:00, την 1η από τις 5 ημέρες του Μαραθωνίου, με αφετηρία την Πλατεία Τριών Ναυάρχων μπροστά από το Δημαρχείο του Ναυπλίου.

Μετά από 5 ημέρες, 40 ώρες και 210 χιλιόμετρα περπάτημα, τερμάτισε στην Πλατεία Κοτζιά, μπροστά από το Δημαρχείο της Αθήνας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον μεγαλύτερο στόχο της ζωής της.

Ο μοναδικός αυτός «περίπατος» συμβολίζει τον αγώνα, την πίστη και τη δύναμη όλων των παιδιών που έχουν περάσει κάποια μορφή καρκίνου.

Πάνω από 100 άνθρωποι μιλήσαν ζωντανά στον αέρα του easy 97,2 αλλά και στις προσωπικές τους σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα.

Πάνω από 15.000 άνθρωποι πήραν τηλέφωνο, έστειλαν μήνυμα ή έκαναν κάποια δωρεά

Πάνω από 40.000 ευρώ μαζεύτηκαν για τον σκοπό αυτό!

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα συνεχίσει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και να δηλώνει τη δυναμική του παρουσία μέσα από ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς.

