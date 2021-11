Life

amFAR Gala 2021: Τι φόρεσαν οι διεθνείς αστέρες

Ποιοι ξεχώρισαν με τις ενδυματολογικές τους επιλογές.

To φιλανθρωπικό Gala του amFAR, του Ιδρύματος για την έρευνα που αφορά στο AIDS έλαβε χώρα στο Pacific Design Center, στο West Hollywood του Los Angeles, με τεράστια επιτυχία.

Γνωστοί αστέρες από τον χώρο της μόδας, την ομορφιάς, της υποκριτικής, του modeling, του τραγουδιού αλλά και του αθλητισμού, έδωσαν για ακόμη μια φορά το δυναμικό “παρών”.

Και φυσικά, δεν έδωσαν απλώς το “παρών” αλλά ενίσχυσαν οικονομικά το έργο του Ιδρύματος το οποίο -χρόνια τώρα- ερευνά με υπευθυνότητα και αφοσίωση οτιδήποτε αφορά στην ίαση του ιού του AIDS.

