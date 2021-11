Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 65χρονο διαρρήκτη

Συμμορία διαρρηκτών είχε "ρημάξει" σπίτια στην Αττική. Αναζητούνται ακόμα δυο άτομα.



Συνελήφθη στον Ασπρόπυργο την 1η Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, 65χρονος μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σε βάρος του 65χρονου και ακόμα δυο μελών της σπείρας που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης συμμορίας που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με επιδίωξη οικονομικού οφέλους και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές από οικίες, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, τιμαλφή και οποιοδήποτε αντικείμενο με δυνατότητα μεταπώλησης.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπών από οικίες σε Πετράλωνα και Νέο Κόσμο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

