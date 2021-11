Πολιτική

Κορονοϊός: πολιτική “μάχη” για την διαχείριση της πανδημίας

Οι “μομφές” της αντιπολίτευσης προς το Μαξίμου, το ενδεχόμενο ενός lockdown και κλείσιμο των σχολείων, η κατάσταση στο ΕΣΥ και οι αποκαλύψεις Πλεύρη για νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων.

Συνεχίζονται αδιάκοπα οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης προς την Κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας και όχι μόνο, με αφορμή δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, την έξαρση των κρουσμάτων, αλλά και την ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος πρώτα από όλα για το τέταρτο κύμα της πανδημίας, όπως είπε χαρακτηριστικά «όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με πενταψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Είναι σαφές πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ισχυρό τέταρτο κύμα, που επιφέρει και απώλειες στην χώρα μας».

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως «έχουμε όμως το εμβόλιο και αυτό κάνει την διαφορά, αυτό που αποτρέπει την ευθεία αντιστοίχιση των κρουσμάτων με τις βαριές νοσηλείες, αυτό που αφήνει ανοιχτή την οικονομία να παράγει και την κοινωνία να κυκλοφορεί».

Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός «Για αυτό και επιμένουμε σε τέσσερις βασικές θέσεις:

δεν θα υπάρξει ξανά lockdown στην χώρα οι εμβολιασμένοι δεν θα επιβαρυνθούν με νέους περιορισμούς την ώρα που οι ανεμβολίαστοι πρέπει να προστατεύονται με ελέγχους και με περισσότερα τεστ. η διαρκής ενίσχυση του ΕΣΥ ιδίως στις περιφέρειες που πιέζονται. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να προσθέσουμε ανθρώπινους πόρους στο ΕΣΥ, εκεί που έχουμε ελλείψεις, εφ όσον χρειαστεί θα επιτάξουμε και υπηρεσίες και προσωπικό. Ο υπουργός Υγείας έχει την απόλυτη εξουσιοδότηση να κινηθεί νωρίτερα. η συνεχής ενίσχυση του ρυθμού των εμβολιασμών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάης συμπλήρωσε πως «στην τελευταία έξαρση του ιού απαντάμε με ένα νέο κύμα εμβολιασμού. Έχουμε μπροστά μας ακόμη δύσκολες εβδομάδες, υπάρχει όμως και η αισιόδοξη πλευρά της πραγματικότητας. Μόνον τις τελευταίες ημέρες κλείστηκαν σχεδόν 200.000 ραντεβού για την πρώτη δόση και σχεδόν 300.000 για αναμνηστική δόση».





Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιτεθεί στην Κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα και πως, παρά τις δημόσιες δηλώσεις, «η πανδημία έχει ξεφύγει».

Σχολιάζοντας την ομιλία Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ, η Κουμουνδούρου σημειώνει «Ο κ. Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου, με την πανδημία εκτός ελέγχου και δεκάδες θανάτους, πολλοί εκ των οποίων κάθε μέρα εκτός ΜΕΘ, ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε τους πολίτες ότι ξεχνούν τις πολλές επιτυχίες της κυβέρνησής του. «Επιτυχία» ότι δύο χρόνια δεν έκανε ούτε μία πρόσληψη γιατρού στο ΕΣΥ με αποτέλεσμα τις τριτοκοσμικές εικόνες, ανεπαρκείς ΜΕΘ με εξουθενωμένους γιατρούς περιφερόμενους ανά τη χώρα, και αλλεπάλληλα αρνητικά ρεκόρ θανάτων ανά εκατ. κατοίκων σε όλη την Ευρώπη. «Επιτυχία» ότι απέτυχε οικτρά να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν στέλνοντας λάθος μήνυμα χαλάρωσης στους εμβολιασμένους, «Επιτυχία» ότι απαξιώνει ανοιχτά πλέον τους επιστήμονες και διαχειρίζεται την κρίση με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση της εκλογικής του πελατείας γιατί τρέμει τη Δεξιά του. Από τις πολλές επιτυχίες, προσπαθεί να ρίξει πάλι τις εγκληματικές ευθύνες της παταγώδους αποτυχίας του σε όλους: Στους πολίτες, στους καταστηματάρχες και φυσικά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Όσο ο κ. Μητσοτάκης βυθίζει τη χώρα στην αποτυχία και την ανεπάρκειά του, τόσο τα κρούσματα και οι απώλειες θα αυξάνονται δραματικά με την υπογραφή του. Όσο δεν κάνει τα αυτονόητα για την πανδημία τόσο θα φέρνει πιο κοντά ακόμα έναν φονικό χειμώνα αλλά και εν τέλει ακόμα ένα καταστροφικό λοκντάουν που θα επισφραγίσει την αποτυχία του. Και όσο πιο πολύ χάνει τον έλεγχο και βουλιάζει, τόσο πιο χυδαίος θα γίνεται για να κρύψει τις ευθύνες του. Αν δεν μπορεί να κάνει τα αυτονόητα, ας πάρει τον περιφερόμενο θίασό του και ας πάνε σπίτια τους».

Πλευρής: ποια επιπλέον μέτρα ίσως ληφθούν

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, σχετικά με τυχόν νέο πακέτο μέτρων που ίσως ληφθεί κόντρα στην έξαρση της πανδημίας, αφού επιβεβαίωσε όσα είπε η Νίκη Κεραμέως για την λειτουργία των σχολείων, είπε πως «αυτή τη στιγμή η φιλοσοφία των μέτρων έχει να κάνει μόνο με την προστασία ανεμβολίαστων. Εάν χρειαστούν περαιτέρω μέτρα, αυτά θα είναι στη φιλοσοφία των μέτρων που αναγγέλθηκαν και θα έχουν να κάνουν με περιορισμούς πρόσβασης σε διαφόρους χώρους ή με δυνατότητα αυτή η πρόσβαση να είναι με ιχνηλάτηση και με τεστ στους ανεμβολίαστους».

Σε ότι αφορά το ΕΣΥ, ο Υπ. Υγείας είπε «Έχουμε μία κατάσταση, η οποία είναι διαχειρίσιμη, αλλά πολύ πιεστική. Τι γίνεται στις περιοχές που πιέζονται, Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα; Αρχικά, είμαστε σε πλήρη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 150 απλές κλίνες δίνονται από ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλία για να καλύψουν περιστατικά Covid, ενώ έχουν δοθεί και 200 κλίνες στη Θεσσαλονίκη. Αντιστοίχως, γίνεται μεταφορά προσωπικού από τις περιοχές που δεν πιέζονται για να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες όπου υπάρχουν. Πού έχουμε το πρόβλημα; Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών που λείπουν όχι μόνο από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά υπάρχει έλλειψη και συνολικά στη χώρα, όπως είναι οι αναισθησιολόγοι, οι γενικοί γιατροί και οι πνευμονολόγοι, έχουμε απευθύνει πρόσκληση, δίνοντας κίνητρα για να μπουν στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή ενημερώνονται και θα γίνει συζήτηση και με τους Ιατρικούς Συλλόγους, έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση σε αυτή την πρόσκληση, η Κυβέρνηση να προχωρήσει και σε επίταξη των υπηρεσιών».

Για την κατάσταση στην Αττική, ο Θάνος Πλέυρης είπε «Η πίεση η οποία υπάρχει στα Νοσοκομεία της Αττικής και οι εικόνες με τα ράντζα που βλέπετε ορισμένες φορές είναι από την ημέρα της εφημερίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εφημερίας. Στη συνέχεια οι ασθενείς μεταφέρονται σε θαλάμους. Αντιστοίχως, αναφορικά με τους διασωληνωμένους, πράγματι υπάρχουν διασωληνωμένοι σε χειρουργικές κλίνες ή σε κλίνες ΜΑΦ, με μόνιτορ και με κανονική διαδικασία διασωλήνωσης. Γιατί αυτά τα κρεβάτια, είναι στην πραγματικότητα κρεβάτια ΜΕΘ και αυτός ο κόσμος μεταφέρεται».

Για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς επεσήμανε πως «Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής στους ανθρώπους αυτούς γιατί τους συναντώ, τους κοιτώ στα μάτια: Η αναστολή εργασίας πήρε παράταση μέχρι το Δεκέμβριο. Εάν χρειαστεί θα υπάρξει και άλλη παράταση βάσει της πορείας της πανδημίας. Όσοι είναι επικουρικοί δεν θα ανανεώνεται η σύμβασή τους. Όσοι είναι μόνιμοι δεν κινδυνεύει η εργασία τους, αλλά θα επιστρέψουν στο ΕΣΥ ή εμβολιασμένοι ή όταν πια η πανδημία δεν θα έχει αυτή την επικινδυνότητα».





Σε δήλωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται «Πρωθυπουργός αρνητής της πραγματικότητας. Το επιβεβαίωσε σήμερα ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης με τη σημερινή τοποθέτηση του.

Δεν αρκούν οι αφορισμοί του lockdown, όταν δεν κάνει τίποτα για να επεκτείνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό επαγγελμάτων που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες.

Δεν αρκούν τα ευχολόγια για το ΕΣΥ, όταν δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως για την ενίσχυση του.

Δεν αρκούν οι εκκλήσεις για τήρηση των μέτρων, όταν δεν κάνει ουσιαστικούς ελέγχους για την εφαρμογή τους και δεν αντιμετωπίζει τον συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μετά από τόσους μήνες η Κυβέρνηση αδυνατεί να κατανοήσει ότι η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται με το να αναβάλεις για αύριο, όσα έπρεπε να είχες κάνει χθες».

Σε δήλωση του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει ό,τι «αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι το μόνο που ενδιαφέρει τον κ. Μητσοτάκη είναι η ιδεοληψία της «αριστεράς και της προόδου», επιχειρώντας «εισπήδηση» στην «κεντροαριστερά» που οραματίζεται ο ίδιος. Μπερδεύοντας έννοιες και όρους, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι «ασφυκτιά» ως αρχηγός της Ν.Δ. Χαρακτήρισε «προοδευτικό» το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αφού όμως πρώτα η κυβέρνηση του φτωχοποίησε τους Έλληνες! Χαρακτήρισε «πρόοδο» την προστασία του εισοδήματος από τις ανατιμήσεις αφού η κυβέρνηση του έκανε την Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην ακρίβεια. Χαρακτήρισε «προοδευτική» την «ανάδειξη» της χώρας στο εξωτερικό, αφού πρώτα την διέσυρε καθιστώντας την παγκόσμια πρωταθλήτρια χρέους! Χαρακτήρισε «πρόοδο» την καταπολέμηση της ανεργίας, αφού η κυβέρνηση του και οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ «έδιωξαν» 700.000 ελληνόπουλα στο εξωτερικό! Χαρακτήρισε «προοδευτική» την «πράσινη ανάπτυξη», αφού πρώτα ο ίδιος «έθαψε» τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου και λιγνιτών για να κερδίζουν από το «πράσινο ιδεολόγημα» οι Γερμανοί και οι ολιγάρχες «φίλοι» του. Για εμάς, «προοδευτικό», είναι ό,τι είναι αληθές και εθνικό».

Ο Γραμματέας του Μέρα25, Γιάνης Βαρουφάκης, σε δήλωση του αναφέρει «Από την αρχή της πανδημίας το ΜέΡΑ25 ζητά, παρακαλεί σχεδόν την Κυβέρνηση να ιδρύσει αυτό το απαραίτητο για τη χώρα δίκτυο Κέντρων Μαζικών Δωρεάν Τεσττο οποίο ήταν ξεκάθαρο ότι θα το χρειαζόμασταν για να αποφύγουμε τα lockdown, με εμβόλια ή χωρίς εμβόλια. Εγώ είμαι εμβολιαμενος, έχω κάνει και τις τρεις δόσεις, θέλω να εμβολιαστούν όλοι αλλά δε θα λυθεί το πρόβλημα με τον αυταρχισμό της Κυβέρνησης, με το να αντιμετωπίζονται οι διστακτικοί προς τα εμβόλια σα να είναι τρίτης κατηγορίας πολίτες. Είναι απαράδεκτο με ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού να μπορώ να μπαίνω παντού χωρίς να κάνω ξανά τεστ. Θα έπρεπε αυτό το Δίκτυο Μαζικών Δωρεάν Τεστ να μείνει προίκα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και οπωσδήποτε να σταματήσει η Κυβέρνηση να θεωρεί ότι δαιμονοποιώντας τους διστακτικούς είναι η λύση για να τους πείσει. Πρέπει να πειστεί ένας ένας. Η Κυβέρνηση έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, ελπίζει ότι το πρόβλημα θα φύγει. Ήρθε η ώρα επιτέλους της διαχείρισης στο θέμα της πανδημίας».





