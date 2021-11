Αθλητικά

Σεξουαλική κακοποίηση - Τένις: η Ομοσπονδία για τις ανήλικες αθλήτριες

Άμεση ήταν η αντίδραση της ΕΦΟΑ στην υπόθεση που σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από προπονητή αθλητικού σωματείου τένις.



Άμεση ήταν η αντίδραση της Ομοσπονδίας Τένις (ΕΦΟΑ) στην υπόθεση που σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από προπονητή αθλητικού σωματείου τένις που βγήκε χθες (8/11) στη δημοσιότητα.

Το ΔΣ της ΕΦΟΑ με δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα, «καταδικάζει, χωρίς αστερίσκους, τα όσα είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, κατόπιν μηνύσεων γονέων, για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από προπονητή αθλητικού σωματείου τένις» και προτρέπει «για μια ακόμα φορά, γονείς, αθλήτριες, αθλητές, προπονητές, εργαζόμενους στην Ομοσπονδία, στις Ενώσεις και σε Σωματεία-Μέλη να καταγγείλουν άμεσα, χωρίς επιφυλάξεις και ενδοιασμούς, τα φαινόμενα αυτά και θα είναι στο πλευρό τους με κάθε μέσο, για να τιμωρηθούν και να απομακρυνθούν από το τένις και τον αθλητισμό οι οποιοιδήποτε που θα κριθούν ένοχοι».

Τέλος η Ομοσπονδία εκφράζει «βαθύτατη ικανοποίηση για τη γενναία στάση των αθλητριών και των οικογενειών τους, που με θάρρος κατήγγειλαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη τον προπονητή».

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της ΕΦΟΑ:

«Η οικογένεια του ελληνικού τένις καταδικάζει, χωρίς αστερίσκους, τα όσα είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, κατόπιν υποβληθεισών μηνύσεων γονέων, για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από προπονητή αθλητικού σωματείου τένις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Α., όπως έχει πράξει και στο παρελθόν, καλεί και προτρέπει για μια ακόμα φορά, γονείς, αθλήτριες, αθλητές, προπονητές, εργαζόμενους στην Ομοσπονδία, στις Ενώσεις και σε Σωματεία-Μέλη να καταγγείλουν άμεσα, χωρίς επιφυλάξεις και ενδοιασμούς, τα φαινόμενα αυτά και θα είναι στο πλευρό τους με κάθε μέσο, για να τιμωρηθούν και να απομακρυνθούν από το τένις και τον αθλητισμό οι οποιοιδήποτε που θα κριθούν ένοχοι.

Εκφράζει βαθύτατη ικανοποίηση για τη γενναία στάση των αθλητριών και των οικογενειών τους, που με θάρρος κατήγγειλαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη τον προπονητή.

Αναμένοντας την εξέλιξη της ανακριτικής και ποινικής διαδικασίας και με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν, η Ε.Φ.Ο.Α. θα κινήσει την πειθαρχική διαδικασία και στην Αθλητική Δικαιοσύνη, μέσω της Δικαστικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Α. και της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής & Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Το άθλημα του τένις ήταν, είναι και θα παραμείνει ασφαλές και «καθαρό», σύμφωνα πάντα με τις αξίες του αθλητισμού, του fair play, της αλληλεγγύης και της ισότητας των δύο φύλλων, καθώς και της μη ύπαρξης και / ή εξάλειψης φαινομένων κατάχρησης εξουσίας, άσκησης κάθε μορφής βίας, οποιασδήποτε παρενόχλησης λόγω φύλλου ή σεξουαλικής παρενόχλησης».





