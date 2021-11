Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 174 σημεία

Δείτε αναλυτικά τις περιοχές ανά την επικράτεια όπου θα βρεθούν κλιμάκια, καθώς και τις ώρες που θα γίνονται οι διαγνωστικοί έλεγχοι.

Σε 174 σημεία θα βρίσκονται την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου, τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, για την διενέργεια rapid test σε πολίτες, προκειμένου να ανιχνευθούν κρούσματα κορονοϊού.

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες που θα βρίσκονται εκεί τα κλιμάκια, είναι:

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00 Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00 Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00 Δ. Διονύσου, Πολιτιστικό κέντρο Άνοιξης, Κανάρη 3, 09:00 -15:00 Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00 Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00 Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κέντρο Κίμωνος και Παγκάλου, (απέναντι από την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 09:30-15:00 Δ. Ασπροπύργου, Δοϊράνη & Θεοτοκοπούλου, θέση Γερμανικά Ασπρόπυργος Δ. Νέας Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, π. Στρατιωτικού Εργοστασίου της Νέας Χαλκηδόνας (Βάρναλη & Περικλέους) Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 08:30-20:30. Δ. Πυλαίας,κοινοτικό κατάστημα, Ασβεστοχώρι, 09:30 - 15:00. Δ. Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 09:30-15:00. Δ.Χαλκηδόνας, κοινοτικό ιατρείο, Άγιος Αθανάσιος, 09:30-15:00 Δ. Κορδελιού-Ευόσμου, ισόγειο δημαρχείου Ευόσμου, Π. Μελά 24, 09:30-15:00 Δ.Παύλου Μελά, στρατόπεδο Καρατάσιου, Λεωφ. στρατού 37, 09:30-15:00 Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ΚΑΠΗ Μενεμένης, Ελ. Αλεξίου 9, 09:00-15:00 Δ. Δέλτα, ανοιχτό θεατράκι, Νέα Μαγνησία, 09:00-14:30 Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 9:00 - 15:00. Άνω Πόλη, 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ακροπόλεως 14, 09:00-15:00 Κάτω Τούμπα, 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 9:00 - 15:00. Τριανδρία, 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 9:00 - 15:00. Χαριλάου, 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 9:00 - 15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30 Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Παλαιά Λαχαναγορά, 08:30 – 13:30 Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, 08:30 – 11:30 Αιτωλοακαρνανία, Κυψέλη, Κοινοτικό Κατάστημα, 11:00 - 13:00 Αιτωλοακαρνανία,Στράτος, Αγροτικό Ιατρείο, 13:30 - 15:30 Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, 08:30-14:30 Αιτωλοακαρνανία, κοινοτικό κτίριο, Ίδρυμα Τσώνη,Ναύπακτος, 09:00-14:00 Άνδρος, Χώρα ΚΥ, 09:00-17:00 Άνδρος Περιφέρεια Μπατσίου 10:00 έως 16:00 Αργολίδα, Αίθουσα «Δανάη», Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-15:00 Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-14:00 Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 8:00-13:00 Αρκαδία, Πλατεία Καρτσιώτη, Άστρος, 9:00-11:30 Αρκαδία, Κορακοβούνι (πλατεία), 12:00-14:00 Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας (ISO BOX), 09:00-15:00 Άρτα, Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, 09:00-15:00 Άρτα, Χαλκιάδες Άρτας, 11:00-14:30 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30 Αχαΐα, Αίγιο, Κέντρο Υγείας Αιγίου, Οίκημα Μάνας και Παιδί, Κλεισούρας 1, 09:00-15:00 Αχαΐα, Ακράτα, Κτίριο ΟΣΕ Ακράτας, 09:00-14:30 Αχαΐα, Φαραί, Κεντρική Πλατεία Φαραί, 09:00-14:30 Βοιωτία,Κ.Υ Θήβας, Κάδμου 47,Θήβα, 9:00-15:00 Βοιωτία,Αλίαρτος ,Αίθουσα Συνεδριάσεων στα Πέτρινα Κτίρια,, 09:00-14:00 Βοιωτία,Θεσπιές,Κοινοτικό Κατάστημα, 09:00-11:30 Βοιωτία,Κοινοτικό Κατάστημα, Μαυρομάτι, 12:00-14:00 Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ ,Ζιάκα 23, 08:30-15:30 Γρεβενά, Δημαρχείο Γρεβενών, 08:30-15:00 Δράμα, Κέντρο Ενημέρωσης Δράμας, πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14:00 Δράμα, Κοινότητα Αχλαδιάς, 09:30- 12:30 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30 Έβρος, Ιατρείο Τυχερού Δήμου Σουφλίου, 09:30-13:30 Έβρος, Κοινότητα Άνθειας Δήμου Τραιανούπολης, 10:00-13:00 Έβρος, ΚΑΠΗ Διδυμοτείχου, 25ης Μαιου 145, 11:00-14:30 Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:00 - 16.00 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00 Εύβοια, Λουτρά Αιδηψού , Λιμένας, Αίθουσα ΟΛΝΕ 08:00 - 14:00 Εύβοια, Χαλκίδα, ΚΤΕΛ Χαλκίδας, 09:00 - 15:00 Εύβοια, Ερέτρια , Περιφερειακό Ιατρείο Ερέτριας , 10:00 - 12:00 Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,08.30-13.00 Ζάκυνθος, ΙΚΑ, 09:00-15:00 Ζάκυνθος, Λιθάκια, 09:00-11:00 Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία - πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 Ηλεία, Γαστούνη, Αίθουσα ΚΑΠΗ Γαστούνης, 09:00-14:30 Ηλεία, Πανόπουλο, Κεντρική Αγορά Πανόπουλου, 09:00-14:30 Ημαθία, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, 09:00-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Νάουσας, Σωφρονίου 25, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00 Ηράκλειο, ISOBOX - Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Κλειστό γήπεδο Αρκαλοχωρίου, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 08:00-10:00 Θάσος, Κ.Υ Πρίνου, 08:00-14:00 Θεσπρωτία, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 Θεσπρωτία, Δημαρχείο Φιλιατών, 10:00-14:00 Ικαρία, Κέντρο Υγείας Ευδήλου, 09:00 - 16:00 Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-14:00 Ιωάννινα, Πρωτόπαππας Ζίτσας (αίθουσα πνευματικού κέντρου),10:00-13:00 Καβάλα, Κ.Υ. Χρυσούπολης, 08:30-15:30 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00-15:00 Καβάλα, Ελευθερούπολη, ΚΑΠΗ, 10:00-13:00 Λέρος, Δημοτικο Κτήριο ΔΟΝΑ, 09:00-15:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας(Πλατεία Ελευθερίας), 08:00- 16:00 Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου, 08:00- 14:00 Καρδίτσα, Τ.Κ Μαγούλας Δήμου Μουζακίου, Κοινοτικό Ιατρείο, 08:00- 11:00 Καρδίτσα, Drive Through, Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας, 09:00- 14:00 Καρδίτσα, Τ.Κ Φύλλου Δήμου Παλαμά, Κοινοτικό Γραφείο, 12:00- 14:00 Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-14:30 Κεφαλονιά, Αργοστόλι, πλατεία Βαλλιάνου, 08:00-16:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00 Κιλκίς, Μαυρονέρι, Αγροτικό Ιατρείο, 09:00-11:00 Κιλκίς, Νέο Γυναικόκαστρο, Αγροτικό Ιατρείο, 12:00-14:00 Κιλκίς, Περιστέρι, Αγροτικό Ιατρείο, 09:00-11:00 Κιλκίς, Παντελεήμων, Αγροτικό Ιατρείο, 12:00-14:00 Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:00-14:00 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α, 08:15- 15:30 Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-13:00 Κόρινθος, Δημοτικό κτίριο BEAU RIVAGE, Ποσειδώνος και Ήρας 2, παραλία Λουτρακίου, 09:30-13:30 Κως, οδός υγείας,παιδική χαρά Πασανικολακη, 8:00-15:00 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 09:00- 16:00 Λακωνία, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, 9:00- 15:00 Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 8:00- 16:00 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο,8:00-15:30 Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 8:00-15:30 Λάρισα,Δημοτικό Ωδείο / Αίθριο 8:00-15:30 Λάρισα, Ελασσόνα ΚΑΠΗ 9:00-15:00 Λάρισα, Κέντρο Υγείας Γόννων 9:00-12:00 Λάρισα, ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου / Ηρώων Πολυτεχνείου & 23ης Οκτωβρίου 8:00-15:30 Λάρισα, Εμπορικό Κέντρο Γαία / Αγχιάλου 4 , 8:00-15:30 Λασίθι, ISOBOX - Προαύλιος χώρος ΚΥ Νεάπολης, 09:00-17:00 Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 09:00-17:00 Λέσβος, Πλατεία Δημοτικού θεάτρου, 10:00-15:00 Λέσβος, ΚΥ Μυτιλήνης, 08:00-16:00 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:30 Λήμνος, Μουσείο Μούδρου, Επαρχιακή οδός Μούδρου, 08:45-14:45 Μαγνησία, ΚΑΠΗ, Αγ. Βασιλείου Δ. Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη 08:00-16:00 Μαγνησία, Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 08:00-14:00 Μαγνησία, Δημαρχείο Ν.Αγχιάλου, 08:30-13:30 Μαγνησία, Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας,Ιωλκου & Αναλήψεως, 08:00-14:00 Μαγνησία,Τρίκερι, Πλατεία Αγίας Κυριακής, 10:00-13:00 Μεσσηνία, Καλαμάτα - Αίθουσα "Αλέξ. Κουμουνδούρος", 08:30 - 15:30. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Κεντρική Αγορά, 08:30 - 14:00. Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Isobox Νοσοκομείου, 09:30 - 14:30. Μεσσηνία, Μεσσήνη, Αίθουσα ΚΑΠΗ Δήμου. 08:30 -15:00. Μεσσηνία, Αρσινόη, Κοινοτικό Ιατρείο. 11:30 – 13:30 Μεσσηνία, Μελιγαλάς, Isobox Κέντρου Υγείας, 09:00 - 14:30. Ναξος, Εκκλησία Αγίου Νικοδήμου, Χώρα, 7:30-14:30 Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:30-14:30 Πάρος, ΚΑΠΗ Παροικιάς, 08:00-16:00 Πάτμος, Σκάλα, Πνευματικό κέντρο Πάτμου, Πάτμιον, 08:00-16:00 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:00-15:30 Πέλλα, Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, Βασιλέως Παύλου 65, 09:00-14:00 Πιερία, Drive Through Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30 Πιερία, Κ.Υ Αιγινίου, Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, 09:00-13:00 Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ.Βενιζέλου 20, 09:00-14:00 Πρέβεζα, Παραλία Πάργας, 09.00-12.00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Αγ. Γεωργίου, Καλλιθέα, 09:00-14:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων Αγ. Κωνσταντίνου, Ηγ. Γαβριήλ, 09:00-14:00 Ροδόπη, Δημοτικό κτίριο Βενιζέλου , Βενιζέλου 51, Κομοτηνή, 09:00-14:00 Ροδόπη, Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνια, 10:00-15:00 Ροδόπη, Επαρχιακή οδός Εσοχής - Μυρτίσκης, Εσοχή, 09:00 - 14:00 Ρόδος, Πλησίον Ακταίον, Μανδράκι, 09.00-14.30 Ρόδος, Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 08.30-15.00 Σάμος, Isobox Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, 08:00-14:00 Σάμος, Isobox Γ. Νοσοκομείου Σάμου, 08:30-14:00 Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 08:30-14:30 Σκιάθος, Λιμένας Σκιάθου, 08:00-14:30 Σύρος, Ερμούπολη, Αθλητικό κέντρο Δ. Βικέλας, 9:00-15:00 Τήνος, ΚΥ. Τήνου, 09:00-17:00 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού,07:30-14:30 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας,08:00-11:00 Τρίκαλα, Ε' ΚΑΠΗ,09:30-15:30 Τρίκαλα,Πλατεία Φαρκαδόνας,08:00-10:00 Τρίκαλα, Πλατεία Μεγάλου Κεφαλοβρυσου,11:30-13:00 Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Κλειστό Γυμναστήριο Μώλου, Δήμος Καμένων Βούρλων, 09:00-13:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30 Φλώρινα, Πλατεία Μόδη και Πρεσπών, Λαϊκή Αγορά, 09:00-13:30 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας,08.00-14.00 Φωκίδα, Δημαρχείο Λιδωρικίου, 09:00-13:00 Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30 Χαλκιδική, Πολύγυρος, Δημοτικό Θέατρο, 09:00-15:00 Χαλκιδική, Συκιά, ΚΑΠΗ, 09:00-15:00 Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, 09:00-14:30 Χανιά, Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη, 09:30-14:00 Χίος,Πλατεία Βουνακίου 9:00-15:00 Χίος, Φάρκαινα (Δημόσιο πάρκινγκ) 9:00-14:30 Χίος, Πυργί ( Κέντρο Υγείας Πυργίου ) 10:00 - 14:00

Από τον ΕΟΔΥ σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις - αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Ακόμη, η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

