Πολιτισμός

Πέθανε η Moρίν Κλιβ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Μορίν Κλιβ. Η σχέση της με τους Beatles, η αμφιλεγόμενη δήλωση του Τζον Λένον και η "συγγνώμη".

Η Βρετανίδα δημοσιογράφος Moρίν Κλιβ (Maureen Cleave), που έγινε γνωστή για τα κείμενά και τις συνεντεύξεις της για τους Beatles, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ηταν από τις λίγες νεαρές δημοσιογράφους που έγραψαν για την ποπ έκρηξη της δεκαετίας του 1960 - και με το ερευνητικό ύφος της - η Moρίν Κλιβ βοήθησε να ξεκινήσει η βρετανική μουσική δημοσιογραφία που άνθισε στο πέρασμά της.

Ήταν 4 Μαρτίου του 1966, όταν ο Τζον Λένον έκανε μια αμφιλεγόμενη δήλωση στην Μόριν Κλιβ για την εφημερίδα «Evening Standard»: «Ο Χριστιανισμός θα φύγει. Θα εξαφανιστεί, θα συρρικνωθεί. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω περισσότερο πάνω σε αυτό. Έχω δίκιο και θα αποδειχθεί. Είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού τώρα. Δεν ξέρω τι θα φύγει πρώτο, ο χριστιανισμός ή το rock n roll. Ο Χριστός ήταν εντάξει αλλά οι ακόλουθοί του ήταν στενόμυαλοι και κοινότοποι. Για μένα, αυτοί τα διαστρέβλωσαν όλα και κατέστρεψαν το νόημα του χριστιανισμού».

Οι δηλώσεις του εξόργισαν τους θεοσεβούμενους Αμερικανούς και έβλαψαν τη δημοτικότητα του συγκροτήματος. Ήταν η τελευταία περιοδεία τους στις ΗΠΑ εκείνη την χρονιά.

Στις 11 Αυγούστου, στο Σικάγο, ο Τζον Λένον έδωσε εξηγήσεις λέγοντας: «Λυπάμαι που τα είπα ειλικρινά…. Ζητώ συγγνώμη αν αυτό σας ευχαριστεί». Έναν χρόνο αργότερα πρόσθεσε: «Πάντα θυμάμαι να ευχαριστώ τον Ιησού που έδωσε τέλος σε εκείνες τις περιοδείες. Αν δεν είχα πει αυτά που είπα… ακόμη θα βρισκόμουν να περιοδεύω. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. Σε ευχαριστώ, Χριστέ»

Γεννημένη στην Ινδία το 1934, μεγάλωσε στην πατρίδα της μητέρας της, την Ιρλανδία. Σπούδασε στην Οξφόρδη και μετά την αποφοίτησή της προσλήφθηκε ως γραμματέας στην εφημερίδα «Evening Standard» του Λονδίνου. Έπεισε τον εκδότη της εφημερίδας να της δώσει μια στήλη για την ποπ μουσική, με τίτλο «Disc Date». Το 1963 επισκέφθηκε το Λίβερπουλ και κατέγραψε την φρενίτιδα της «Beatlemania».

Καθώς συνέχισε να γράφει τα επόμενα χρόνια για το συγκρότημα, έγινε φίλη τους. Τους χαρακτήριζε ως «οι πιο διασκεδαστικοί από οποιονδήποτε άλλον και τρομερά πειραχτήρια. Μπορεί να έβαζαν το παλτό σου στο καλάθι των αχρήστων, να σου πρότειναν να σε παντρευτούν, να σου άρπαζαν το τετράδιο και το μολύβι σου, να σε σήκωναν και να σε έβαζαν κάπου αλλού, να απαιτούσαν να κόψεις τα μαλλιά τους ... Από την άλλη πλευρά όμως αρκετές φορές ήταν ευγενικοί”.

Τον Σεπτέμβριο του 1966 παντρεύτηκε τον σύζυγό της Francis Nichols, και για ένα διάστημα στα τέλη της δεκαετίας του 1960 μετακόμισαν στο Περού. Αφού επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μορίν Κλιβ συνέχισε τη δημοσιογραφική της καριέρα, γράφοντας μεταξύ άλλων για την Daily Telegraph, και τον Observer σύμφωνα με τον Guardian.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ

Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα δολοφονίας μαθητή

Οι “Ράδιο Αρβύλα” τα “έσπασαν” και στην τηλεθέαση!