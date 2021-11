Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - λύματα: αύξηση ιικού φορτίου έως 207%

Σε ποιες περιοχές καταγράφηκε μείωση του ιικού φορτίου. Αναλυτικά οι περιοχές με την μεγαλύτερη εβδομαδιαία επιβάρυνση.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από τον ΕΟΔΥ έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το ιικό φορτίο στα λύματα διάφορων περιοχών.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ:

"Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 1-7 Νοεμβρίου 2021 σε σχέση με την εβδομάδα 25 –31 Οκτωβρίου 2021.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 1 έως 7 Νοεμβρίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές ή σταθεροποιητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 25 έως 31 Οκτωβρίου 2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των έντεκα από τις δεκατρείς περιοχές (11/13) που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ.

Οι καθαρές αυξήσεις κυμάνθηκαν από +31% στα Χανιά έως +207% στο Ρέθυμνο, ενώ οριακή ήταν η αύξηση που παρατηρήθηκε στο Βόλο (+21%). Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη Λάρισα (0%), στην Ξάνθη (0%), στον Άγιο Νικόλαο (+4%) και στην Πάτρα (+8%).

Οριακή μείωση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Αλεξανδρούπολη (-12%). Ανιχνεύσιμο ήταν το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της πόλης της Κέρκυρας. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να αξιολογηθεί η μεταβολή στον εβδομαδιαίο μέσο όρο του ιικού φορτίου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων δεν ήταν ανιχνεύσιμο τότε.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε αυξητική τάση, με στατιστικά σημαντική μεταβολή (+61%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 25-31/10/21. Η ανοδική τάση στο ιικό φορτίο των λυμάτων της Περιφέρειας Αττικής ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021. Έκτοτε, το ιικό φορτίο αυξάνεται σταδιακά με τη μεγαλύτερη αύξηση τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Συνολικά η μέση εβδομαδιαία τιμή του ιικού φορτίου τετραπλασιάστηκε από το Σεπτέμβριο 2021 μέχρι σήμερα.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, στη Θεσσαλονίκη, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε αύξηση (+43%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 25-31/10/21. Η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα έχει εξαπλασιαστεί. Ειδικότερα, από τις 16/10/21 και μετά, ο ρυθμός αύξησης του ιικού φορτίου στα λύματα έχει μεγαλώσει σημαντικά με αποτέλεσμα το το ιικό φορτίο στα λύματα να διπλασιάζεται κάθε 13 ημέρες.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη Λάρισα παρέμεινε σταθερό (0%) σε σχέση με την εβδομάδα 25-31/10/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά. Η ανοδική τάση στο ιικό φορτίο των λυμάτων της πόλης της Λάρισας ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021 8 (εβδομάδα 13-19 Σεπτεμβρίου). Συνολικά, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα έχει οκταπλασιαστεί.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στο Βόλο παρουσίασε οριακή αύξηση (+21%) σε σχέση με την εβδομάδα 25-31/10/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά. Η ανοδική τάση στο ιικό φορτίο των λυμάτων της πόλης του Βόλου ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021 (εβδομάδα 13-19 Σεπτεμβρίου). Συνολικά, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα έχει εντεκαπλασιαστεί.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, στην πόλη του Ηρακλείου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+151%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 25-31/10/21. Μετά από την πτωτική τάση που καταγράφηκε κατά το μήνα Σεπτέμβριο και την επακόλουθη σταθεροποίηση του ιικού φορτίου σε μέτρια προς χαμηλά επίπεδα, στα μέσα Οκτωβρίου 2021 καταγράφηκε ανοδική τάση στην εβδομαδιαία μέση τιμή στο ιικό φορτίο των λυμάτων της πόλης του Ηρακλείου. Έκτοτε, το ιικό φορτίο αυξάνεται διαρκώς, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε υψηλότερος ρυθμός αύξησης. Συνολικά, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου από τα μέσα Οκτωβρίου (11-17/10/21) μέχρι σήμερα έχει περίπου οκταπλασιαστεί.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, στην πόλη των Χανίων, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε αύξηση (+31%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 25-31/10/21. Οι αυξητικές τάσεις του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της πόλης των Χανίων ξεκίνησαν από τα μέσα Οκτωβρίου 2021. Συνολικά, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου από τα μέσα Οκτωβρίου (11-17/10/21) μέχρι σήμερα έχει περίπου τριπλασιαστεί.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα 01-07/11/21, στην πόλη του Ρεθύμνου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+207%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 25-31/10/21. Συνολικά, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου από τα μέσα Οκτωβρίου (11-17/10/21) μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί 5,5 φορές.

Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων δεν παρουσίασε μεταβολή (+4%) σε σχέση με την τελευταία εβδομάδα, 25-31/10/21. Στην πόλη του Αγ. Νικολάου, η πτωτική τάση στην εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα, που καταγραφόταν από τις 24/08/21, ανακόπηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2021 (11-17/10/21). Έκτοτε, το ιικό φορτίο αυξήθηκε για δύο συνεχείς εβδομάδες. Συνολικά, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου από τα μέσα Οκτωβρίου (11-17/10/21) μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί 3,5 φορές.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, στην Πάτρα, παρατηρήθηκε σταθερή παρουσία ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της πόλης, με τον εβδομαδιαίο μέσο όρο αυτού να παραμένει ουσιαστικά σταθερός (+8%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 25-31/10/21.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Ξάνθη παρέμεινε σταθερό (0%) σε σχέση με την εβδομάδα 25-31/10/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά. Η ανοδική τάση στο ιικό φορτίο των λυμάτων της πόλης της Ξάνθης ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021 (εβδομάδα 13-19 Σεπτεμβρίου). Συνολικά, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα έχει τριπλασιαστεί.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, στην Αλεξανδρούπολη, παρατηρήθηκε οριακή μείωση (-12%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 25-31/10/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά. Η ανοδική τάση στο ιικό φορτίο των λυμάτων της πόλης της Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021 (εβδομάδα 13-19 Σεπτεμβρίου). Συνολικά, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί κατά 3,5 φορές.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, στα Ιωάννινα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+184%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 25-31/10/21.

Κέρκυρα: Την τελευταία εβδομάδα, 01-07/11/21, στην πόλη της Κέρκυρας, ανιχνεύτηκε ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της πόλης. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί η μεταβολή στον εβδομαδιαίο μέσο όρο του ιικού φορτίου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 25-31/10/21, καθώς το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων δεν ήταν ανιχνεύσιμο τότε.





