Ρεύμα: επιδότηση με αυτόματο μηχανισμό για νοικοκυριά

Το ύψος της επιδότησης και η σχέση του με την κατανάλωση. Τι μελετά το αρμόδιο επιτελείο.

Του Νίκου Ρογκάκου

Ακόμη και εντός της εβδομάδος ή το αργότερο την ερχόμενη αναμένεται να ανακοινωθούν τα νέα μέτρα για την στήριξη των νοικοκυριών από την ενεργειακή «λαίλαπα», αφού όχι μόνον δεν μειώνονται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε και νέες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής.

Η Κυβέρνηση μελετά έναν μόνιμο Μηχανισμό εξισορρόπησης, που θα διορθώνει τις τελικές τιμές λιανικής προς τα νοικοκυριά αυτόματα, με επιδότηση τους και θα λειτουργεί σαν «βαλβίδα αποσυμπίεσης» στις τελικές τιμές.

Οι αποφάσεις του υπουργείου Ενέργειας αναμένεται να ανακοινωθούν πριν τη κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2022 και οι οποίες θα αφορούν σίγουρα τα τιμολόγια ρεύματος και δεν αποκλείεται και του φυσικού αερίου με δεδομένο ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κινείται σταθερά πάνω από τα 200 ευρώ/ MWh, και είναι προφανές ότι η επιδότηση των λογαριασμών με 18 ευρώ/ μήνα, δεν μπορεί να αποτρέψει τις αυξήσεις.

Το σενάριο που μελετάται

Σήμερα η οριζόντια επιδότηση των νοικοκυριών έχει «κλειδώσει» στα 18 ευρώ τον μήνα

Η νέα επιδότηση δεν αποκλείεται να φθάσει ακόμη και τα 25-28 ευρώ τον μήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες αν απαιτηθεί παράταση της “ομπρέλας” προστασίας στο α’ 3μηνο του 2022 ή και παραπέρα- όπως όλα δείχνουν- εκεί θα ενεργοποιηθεί ο υπό διαμόρφωση Μόνιμος Μηχανισμός. Ο Μηχανισμός αυτός δεν θα χρειάζεται κάποια υπουργική απόφαση για να λειτουργήσει, καθώς θα ενεργοποιείται αυτομάτως με ειδικό αλγόριθμο, ο οποίος θα σταθμίζει τις τάσεις κυρίως στην τιμή του φυσικού αερίου και των τιμών δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.

Ο Μηχανισμός αυτός θα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης- αν και δεν θα πρέπει να αποκλειστούν ενέσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό- και θα έχει ως στόχο την προστασία των νοικοκυριών από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Πάντως, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν αυτή η προστασία θα είναι οριζόντια, όπως γίνεται τώρα με τη μηνιαία επιδότηση των λογαριασμών ή αν θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, έτσι ώστε να προστατεύονται οι πλέον αδύναμοι.

