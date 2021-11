Οικονομία

“Πρώτο Ένσημο”: σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022

Τι προβλέπει τροπολογία του υπ. Εργασίας. Διπλασιάζεται το Δεκέμβριο η ενίσχυση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Ποιες οφειλές στον ΕΦΚΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο μηχανισμός εφαρμογής του «Πρώτου Ενσήμου» (από 1η Ιανουαρίου 2022), η διπλή καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στους δικαιούχους για το μήνα Δεκέμβριο και η επέκταση του προγράμματος των 100.000 νέων θέσεων εργασίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας και είχαν ήδη ρυθμιστεί.

Πιο αναλυτικά:

1. Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2022 το «Πρώτο Ένσημο», δηλαδή το πρόγραμμα για την ένταξη για πρώτη φορά στη αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρώτη τους πρόσληψη από εργοδότη του ιδιωτικού τομέα. Μέσω της επιδότησης παρέχονται κίνητρα αφενός στους νέους να αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβουν για να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου στους εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται το μισθολογικό κόστος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για έξι μήνες η κάθε πρόσληψη νέου χωρίς εργασιακή εμπειρία με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με το ποσό των 1.200 ευρώ που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Καταβάλλονται δηλαδή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του. Ποσό ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ. Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς μια επιχείρηση –εφόσον το επιθυμεί- μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες στο «Πρώτο Ένσημο» δεν μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

2. Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που θεσπίστηκε από το Υπουργείο ως μέτρο για την ανάσχεση των παρενεργειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας. Από 1η Ιανουαρίου 2022 οι προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά 50.000, στις 150.000. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της επιδότησης κλπ.

3. Προσαυξάνεται στο διπλάσιο για το Δεκέμβριο η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή της προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και θα προηγηθεί της τακτικής καταβολής που λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε μήνα από τον ΟΠΕΚΑ. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων τον αυξημένο αντίκτυπο των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στις πλέον ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι δικαιούχοι του ΕΕΕ.

4. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ήδη ισχύουσας διάταξης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις, των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, και αφορούν στις περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων, δηλαδή οι εν λόγω οφειλές σε περίπτωση που έχουν ήδη ρυθμιστεί σε 12 δόσεις να ρυθμιστούν σε έως 72. Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ανταποκρίνεται δε σε πλήθος σχετικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ και ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχη διάταξη για τις φορολογικές οφειλές.

5. Δίνεται δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων καθαριότητας που συνήφθησαν στο επίπεδο των δώδεκα (12) ανεξάρτητων επιχειρησιακών διοικητικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ (ΠΥΣΥ) αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας για το διάστημα από τη λήξη των συμβάσεων αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την αδιάλειπτη παροχή των σχετικών υπηρεσιών και την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στα κτίρια του e-ΕΦΚΑ εν μέσω πανδημίας.

6. Τέλος, θεσπίζονται έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Κρήτης, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, από την ημερομηνία του σεισμού και για διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών, με τους εργαζομένους να καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ανά μήνα. Δικαιούχοι της ως άνω αποζημίωσης καθίστανται και οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλθηκαν από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών».

