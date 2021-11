Κόσμος

Τουρκία: Κατέρρευσε κτήριο, δεκάδες εγκλωβισμένοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός από την κατάρρευση κτηρίου. Αναφορές για δεκάδες εγκλωβισμένους στα χαλάσματα.

Δέκα άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια ενός εμπορικού κτιρίου που κατέρρευσε στη Μαλάτια, στην ανατολική Τουρκία, και άλλοι 13 έχουν διασωθεί, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

"Περίπου είκοσι άνθρωποι" βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα του δυστυχήματος, λίγο πριν από τις 17:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Μαλάτια Αΐντίν Μπαρούς στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber.

Δύο και πλέον ώρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης, περίπου δέκα άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.

Malatya’da meydana gelen bina cokmesinden dolay? yaralanan vatandaslar?m?za Allah’tan acil sifalar diliyorum.



Gecmis olsun #Malatya pic.twitter.com/siaH1KLip8 — Elif KALMIS (@KalmisElif) November 9, 2021

Δύο και πλέον ώρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης, περίπου δέκα άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.

Δεκατρείς άνθρωποι διασώθηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την κυβερνητική Υπηρεσία Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών (AFAD).

"Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται", ανέφερε στο Twitter ο αξιωματούχος επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν.

Δύο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε το δίκτυο NTV.

#Malatya'da coken binadan yaral? olarak c?kart?lan vatandaslar?m?za Allah’tan acil sifalar diliyorum.

Simdiye kadar hayati tehlikesinin bulunmamas? teselli vericidir.



Gecmis olsun #Malatya pic.twitter.com/Fe4oeotrJK — Ufuk Gunes ????#Maske??#Mesafe-?#Hijyen (@ufukgunes__) November 9, 2021

Η Μαλάτια είναι μια πόλη 450.000 κατοίκων που βρίσκεται 500 χλμ. ανατολικά της πρωτεύουσας, της Άγκυρας.

Το κτίριο, που βρίσκεται σε πολυσύχναστη οδό της Μαλάτια, στέγαζε διάφορα καταστήματα, μεταξύ των οποίων ένα εστιατόριο και μια καφετέρια, σύμφωνα με τον Ενβέρ Κιράζ, πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος του αντιπολιτευόμενου κόμματος CHP, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

"Είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος, έχουν τραυματιστεί περαστικοί", διευκρίνισε.

Οι λόγοι της κατάρρευσης του κτιρίου δεν έχουν γίνει γνωστοί ακόμη, όμως, σύμφωνα με τον Κιράζ και τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο κτίριο γίνονταν εργασίες.

Πλάνα που μεταδόθηκαν απευθείας από το σημείο δείχνουν ένα κτίριο να έχει μετατραπεί σε έναν σωρό από μπετόν και μέταλλα και διασώστες, με τη βοήθεια ενός εκσκαφέα, να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους ενώ έπεφτε η νύχτα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Haberturk πως άκουσε "πρώτα ένα τρίξιμο και στη συνέχεια το κτίριο κατέρρευσε μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης. Νομίσαμε ότι είχε φθάσει η ώρα της κρίσεως".

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα σελήνη και η θεαματική αλλαγή την Πρωτοχρονιά (βιντεο)

Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα δολοφονίας μαθητή

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ