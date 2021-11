Κοινωνία

Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων: Προφυλακιστέος ο προπονητής τένις

Προφυλακιστέος ο 35χρονος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Τι ισχυρίστηκε στη μαραθώνια απολογία του.

Στην φυλακή οδηγείται ο 35χρονος προπονητής τένις μετά την απολογία του για κατηγορίες που αφορούν αποπλάνηση δύο ανήλικων αθλητριών, τα έτη 2015 και 2020.

Ο προπονητής οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή το μεσημέρι, αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν κατάχρηση ανηλίκων που συμπλήρωσαν τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση και για γενετήσια πράξη με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 14 έτη, κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του μετά από καταγγελία της μίας από τις δύο παθούσες, ο 33χρονος διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τα ανήλικα κορίτσια. Σύμφωνα με το κορίτσι που τον κατήγγειλε, οι σε βάρος της πράξεις του κατηγορούμενου διήρκεσαν επί δύο χρόνια. Η δεύτερη παθούσα, ενήλικη σήμερα, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι επί τουλάχιστον πέντε χρόνια ο προπονητής την αποπλανούσε.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, φέρεται να αναφέρεται σε "λάθος" που έκανε, ζητώντας να πληρώσει "για αυτά που πραγματικά έκανε και όχι για αυτά που του αποδίδονται".

Ο δικηγόρος του 35χρονου, Χριστόδουλος Φίλιας, δήλωσε: "Ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε και κατηγορείται για τρία κακουργήματα. Τα δύο δεν υφίστανται ενώ η τρίτη κατηγορία είναι πλημμεληματική. Είχε μια σχέση με την πρώτη κοπέλα, από όταν αυτή ήταν στην ηλικία των 17 έως τα 21 της έτη, δεν ήταν προπονητής της και επομένως δεν έχει υπάρξει καμία παράβαση. Με την άλλη κοπέλα παραδέχεται ότι είχε σχέση. Δεν ήταν προπονητής της, το κορίτσι είχε συμπληρώσει τα 14 έτη και η παράβαση είναι πλημμεληματική".





