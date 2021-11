Κοινωνία

Συμμορία ανηλίκων: σκληρό βίντεο με το μαχαίρωμα μαθητή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες από δέκα επιθέσεις εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι είχαν κάνει τα μέλη της σπείρας, που κατέγραφαν την δράση τους με τα κινητά τους τηλέφωνα. Αίσθηση προκαλούν οι διάλογοι τους.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Συμμορία ανηλίκων, που δρούσε στα Σεπόλια, τον Άγιο Παντελεήμονα και τον Κολωνό, κατάφερε να εξαρθρώσει η Αστυνομία. Τα μέλη της έκαναν επιθέσεις με ιδιαίτερη αγριότητα και κατέγραφαν τις κινήσεις τους σε βίντεο, τα οποία αναρτούσαν στο διαδίκτυο. Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, σκληρές εικόνες από την επίθεση με μαχαίρι σε έναν μαθητή, μέσα σε σχολείο.

Στο βίντεο, εμφανίζονται περισσότερα από δέκα μέλη της συμμορίας ανηλίκων να κυνηγούν μέσα στο 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών έναν 17χρονο και έναν 16χρονο μαθητή. Ο 17χρονος καταφέρνει να ξεφύγει, αφού πρώτα δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο με γροθιές και κλωτσιές. Οι επιτιθέμενοι ρίχνουν στο προαύλιο τον 16χρονο και ένας από αυτούς τον χτυπά με το μαχαίρι τέσσερις φορές.

Οι δύο μαθητές έγιναν στόχοι, γιατί όπως λέει ο δικηγόρος του δεν δέχθηκαν να γίνουν μέλη της συμμορίας. Όπως αναφέρει ο κ. Γιώργος Ζαχαρόπουλος, «αποτελούν υπόδειγμα ανθρώπου και μαθητή, ενασχολούμενοι και οι δύο βαθύτατα με τον αθλητισμό και προσηλωμένοι στους στόχους τους σε καθημερινή βάση. Αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτά τα δύο κοινωνικά γκρουπ, τα οποία αν το θέλετε βρίσκονται σε μία τοπική σύγκρουση στο κέντρο των Αθηνών, και είχαν δυστυχώς την κατάληξη αυτήν, την οποία είχαν. Ο ένας να γρονθοκοπηθεί μέχρι τελικής πτώσεως και ο άλλος να μαχαιρωθεί τέσσερις φορές στον προαύλιο χώρο του σχολείου».

Ένα από τα χτυπήματα είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί ρήξη πνεύμονα και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του.

Χαρακτηριστική είναι η ανταλλαγή των μηνυμάτων που είχαν την προηγούμενη μέρα, μέλη της σπείρας, οργανώνοντας την επίθεση.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 1 : Ετοιμαστείτε ξεκινάει πόλεμος. Θα τους γ…..ω.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 2 : Θα τους γ………με

: Θα τους γ………με ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 1: Εγώ να δεις τι θα τους κάνω μόλις τους πιάσω.

Η συμμορία είχε σελίδα στο Facebook, στην οποία τα μέλη της διαφήμιζαν τις επιθέσεις τους και σε συνομιλίες τους, τις διοργάνωναν και μοίραζαν τους ρόλους.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 1: Πού θα βρω μια σιδερογροθιά; Ξέρεις;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 2: Έχω εγώ.

Έχω εγώ. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 1: Την έχει φωτό; Θέλω μία οπωσδήποτε

‘Όπως προκύπτει και από τα βίντεο, τα οποία μόνοι τους απαθανάτιζαν, ήταν ιδιαίτερα σκληροί και χτυπούσαν τα θύματά τους με γροθιές και κλωτσιές, για να τους αποσπάσουν χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 1: Θα πάω λίγο Ομόνοια. Θα έρθεις; Να κάνω format το κινητό.

Θα πάω λίγο Ομόνοια. Θα έρθεις; Να κάνω format το κινητό. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 2: Ποιο; Πήγαινε Αττική ρε μ…….α

Ποιο; Πήγαινε Αττική ρε μ…….α ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 1: Έκλεψα ένα ρε

Έκλεψα ένα ρε ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 2: Πήγαινε Αττική, αλλά θέλει λεκ

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ύστερα από την επίθεση στο 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών το πρωί της 25ης Οκτωβρίου, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν επτά μέλη της συμμορίας και να συλλάβουν τα τρία, μεταξύ των οποίων και τον φερόμενο ως αρχηγό. Έναν 17χρονο. Έχουν εξιχνιάσει μέχρι τώρα 5 ξυλοδαρμούς, ενώ θεωρούν ότι τα θύματα τής συμμορίας είναι πολλαπλάσια..

Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που έχει γνώση της έρευνας, έλεγε στον ΑΝΤ1 πως από το υλικό, το οποίο οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει από τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, φαίνεται ξεκάθαρα πως οι επιθέσεις της συμμορίας είναι περισσότερες από δέκα.

Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες με ξυλοδαρμούς τουλάχιστον τριών αγνώστων - μέχρι τώρα – ανηλίκων, υπάρχουν συνομιλίες για κλοπές κινητών τηλεφώνων και χρημάτων, υπάρχουν εικόνες με μαχαίρια, πτυσσόμενα γκλοπ, χρήματα και ναρκωτικά, που τελούν υπό διερεύνηση.

Μέσα από αυτό το υλικό είναι ξεκάθαρο για τις αστυνομικές Αρχές πως αρχηγός της συμμορίας είναι ο 17χρονος συλληφθείς, ο οποίος έδινε και τις εντολές στους υπολοίπους.

Είναι από τις λίγες φορές που και οι ίδιοι οι αστυνομικοί βλέπουν τέτοια σκληρότητα στις επιθέσεις και η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν να ταυτοποιήσουν όσους περισσότερους δράστες μπορούν και να τους οδηγήσουν στην Δικαιοσύνη, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ

Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα δολοφονίας μαθητή

Οι “Ράδιο Αρβύλα” τα “έσπασαν” και στην τηλεθέαση!