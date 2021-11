Πολιτική

Μητσοτάκης - Ρούτε: Κοινή επιλογή να μην ξαναπάμε σε lockdown

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε. Επί τάπητος οι τουρκικές προκλήσεις, το μεταναστευτικό και η πορεία της πανδημίας.

Είναι από τους μακροβιότερους ηγέτες στην Ευρώπη. Η πείρα του και η καθαρή του ματιά βοηθούν τις συζητήσεις και για τη διμερή και για την κοινοτική ατζέντα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινή συνέντευξη τύπου μετά την συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.

Η συνέντευξη Τύπου σημαδεύτηκε από το επεισόδιο με ξένη δημοσιογράφο, που προκάλεσε με την στάση της τον Πρωθυπουργό, ο οποίος της απάντησε σε αυστηρό τόνο.

Μας απασχόλησε το θέμα της πανδημίας, η έξαρση πολιορκεί όλη την Ευρώπη. Έχουμε περίπου τα ίδια κατά κεφαλή κρούσματα. Παντού εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα. Κοινή η τετραπλή επιλογή οι οικονομίες να μην ξανακλείσουν, να κάνουμε πολλά τεστ και να τηρούμε αποστάσεις, να ενισχύουμε τα συστήματα υγείας και ο γενικός εμβολιασμός και η τρίτη δόση η λύση, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Προστασία ευρωπαϊκών και εθνικών συνόρων και στη διάσωση κατατρεγμένων ανθρώπων από την άλλη. Κοινός αντίπαλος οι άθλιοι διακινητές, ανέφερε ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως αυτό το οποίο έγινε στον Έβρο πριν από ενάμισι χρόνο, επαναλαμβάνεται δυστυχώς σήμερα στη Λευκορωσία. Και η Ευρώπη πλέον αντιλαμβάνεται ότι αυτή η εργαλειοποίηση του προσφυγικού από αυταρχικά καθεστώτα μπορεί να την πλήξει.

Συζητήσαμε και για το νέο σύμφωνο για το άσυλο της ΕΕ. Οφείλει να κατανείμει δίκαια τα βάρη των ροών και να είναι αποφασιστική προς τις τρίτες χώρες.

Οι τουρκικές προκλήσεις

Συζητήσαμε εξελίξεις στη Ανατολική Μεσόγειο και τη συνεχή διολίσθηση της Τουρκίας συχνά σε επιθετική ρητορική. Για την Ελλάδα θέμα αρχής η επιδίωξη ειλικρινούς διαλόγου με κάθε γείτονά της.

Θέμα αρχής για την Ελλάδα αποτελεί η προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Μένουμε ψύχραιμοι στις προκλήσεις οπλισμένοι με την ισχύ του διεθνούς δικαίου και της αποφασιστικής αμυντικής μας ετοιμότητας.

Η διττή προσέγγιση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σωστή. Τελικά να επιλέξουν οι ίδιοι οι γείτονες μας αν μπορούν και θέλουν να βαδίσουν στο δρόμο της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Κοινή η γραμμή στα ζητήματα που αφορούν τη Λιβύη. Να γίνουν οι εκλογές, να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, σεβαστά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και να αποσυρθούν όλοι οι μισθοφόροι, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Μαρκ Ρούτε.

Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε στη σύνοδο κορυφής για τη Λιβύη, την Παρασκευή στο Παρίσι. Στη συνέχεια στο δείπνο θα συζητήσουμε άλλα θέματα της πλούσιας διμερούς μας ατζέντας. Η Ολλανδία είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα μας.

Κοινή μας η ατζέντα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα πρωταγωνίστρια στις πράσινες πολιτικές.

Η Ελλάδα του 2021 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2015

Θα θυμάσαι φίλε Μαρκ τα διαρκή αιτήματα για μεταρρυθμίσεις στη χώρα μου. Η διαφορά είναι ότι τώρα η Ελλάδα προχωρά σε τομές και τις υλοποιεί η ίδια. Η Ελλάδα του 2021 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2015 όταν έφτασε πολύ κοντά στην αποπομπή της από την ευρωζώνη, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Δίνουμε έμφαση στην περαιτέρω αύξηση των εμβολιασμών και όχι σε λοκντάουν

Έχουμε συζητήσει πολλές φορές το ζήτημα της πανδημίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού συμβουλίου, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Πράγματι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέταρτο κύμα. Αφορά πρωτίστως τους ανεμβολίαστους. Η έμφαση την οποία δίνουμε είναι στην περαιτέρω αύξηση των εμβολιασμών και στη λήψη μέτρων χωρίς να καταφύγουμε σε λοκντάουν όπως όταν δεν είχαμε το εμβόλιο.

Δεν επιτρέπουμε είσοδο σε κανέναν κλειστό χώρο χωρίς πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού και αυστηροποιήσαμε τα μέτρα και για τους εξωτερικούς.

Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει γρήγορα και στις αγορές των καινούργιων φαρμάκων.

Ρούτε: Τα σύνορα της Ελλάδος είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα και πρέπει να προστατευθούν

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε την ικανοποίηση του για την παρουσία του στη χώρα μας, τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος για την πορεία ανάπτυξης που έχει λάβει η ελληνική οικονομία, και δήλωσε πολύ εντυπωσιασμένος.

Παράλληλα είπε ότι συζητήσανε με τον Έλληνα ομόλογό του για την οικονομική συνεργασία των δυο χωρών και τις επενδύσεις καθώς και για τον τουρισμό.

Ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκε το θέμα της Λιβύης συμφωνώντας με όσα ανέφερε πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ είπε ότι θα συζητηθεί εκτενέστερα το θέμα στο δείπνο που θα έχουν στη συνέχεια, και τόνισε ότι η Ελλάδα είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σύνορα της είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα και πρέπει να προστατευθούν. Ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να φιλοξενήσει έναν αριθμό προσφύγων αλλά αυτοί που δεν μπορούν να μείνουν πρέπει να επιστρέψουν πίσω.

Επίσης ανέφερε ότι τον προσεχή Δεκέμβριο η ολλανδική βασιλική οικογένεια θα επισκεφθεί την Ελλάδα.

Στη διάσκεψη στο Παρίσι ελπίζω να βρεθεί λύση για τη Λιβύη

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη τόνισε ότι το σημαντικότερο είναι η σταθερότητα στη χώρα αυτή. Είπε ότι η κατάσταση στη Λιβύη είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, και εκτίμησε ότι "τούτη τη στιγμή είναι ευκαιρία για να βρεθεί μια λύση".

Είπε ότι είναι η σωστή χρονική συγκυρία τώρα, και "την επόμενη Παρασκευή στη διάσκεψη του Παρισιού ελπίζω ότι θα βρεθεί μια λύση".

