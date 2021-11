Πολιτική

Επεισόδιο Μητσοτάκη με δημοσιογράφο: δεν θα δεχτώ να προσβάλλετε τον ελληνικό λαό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκληρή απάντηση του Πρωθυπουργού σε προκλητική ερώτηση ξένης δημοσιογράφου για το Μεταναστευτικό, στην διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Μάρκ Ρούτε.

Επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ολλανδό ομόλογό του, Μαρκ Ρούτε, όταν ξένη δημοσιογράφος έθεσε ερώτημα σχετικά με το προσφυγικό και τα push back, τις επαναπροωθήσεις παράτυπων μεταναστών, στο Αιγαίο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η δημοσιογράφος ρώτησε τον πρωθυπουργό «πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα για τα push backs και για όσα συμβαίνουν με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα» συμπληρώνοντας ότι προσβάλλει τη νοημοσύνη όλων των δημοσιογράφων του κόσμου και κατηγορώντας τον μάλιστα για ναρκισσισμό.

Στην προσπάθεια του πρωθυπουργού να απαντήσει η δημοσιογράφος τον διέκοπτε, με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός, εμφανώς εκνευρισμένος, να της πει πως «δεν θα έρχεσαι σε αυτό το κτήριο να με προσβάλεις».

«Ξέρω ότι στην Ολλανδία έχετε την κουλτούρα να ρωτάτε ευθέως τις ερωτήσεις στους πολιτικούς, κάτι το οποίο και σέβομαι. Αυτό που δεν μπορώ να αποδεχτώ είναι να έρχεστε σε αυτό γραφείο και να προσβάλετε εμένα ή τον ελληνικό λαό με κατηγορίες και εκφράσεις που δεν συνοδεύονται από χειροπιαστές αποδείξεις όταν αυτή η χώρα μάχεται με το μεταναστευτικό πρόβλημα, έχει σώσει εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες ζωές στη θάλασσα» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Κάθε μέρα σώζουμε ανθρώπους στη θάλασσα και την ίδια στιγμή εμποδίζουμε πλοία που έρχονται από την Τουρκία, όπως έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και περιμένουμε την τουρκική ακτοφυλακή να τους επιστρέψει στην Τουρκία. Αντί λοιπόν να κατηγορήσετε την Ελλάδα, πρέπει να κατηγορήσετε αυτούς που εργαλειοποιoύν συστηματικά το να ωθούν ανθρώπους από μια ασφαλή χώρα, γιατί πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Τουρκία δεν διατρέχουν κίνδυνο. Αυτούς πρέπει να κατηγορήσετε. Έχουμε μια σκληρή αλλά δίκαιη πολιτική» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Δείτε το επεισόδιο στο βίντεο, μετά απο το 20ο λεπτό:

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ρεκόρ με 8613 νέα κρούσματα

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ

Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα δολοφονίας μαθητή