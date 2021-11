Υγεία - Περιβάλλον

Γαλλία - Εμβολιασμοί: τρίτη δόση υποχρεωτικά στους άνω των 65 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλπάζει η πανδημία στην Γαλλία. Διάγγελμα Μακρόν προς τους πολίτες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε απόψε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι η αύξηση των κρουσμάτων της Covid-19 και τα στοιχεία των νοσηλειών στα νοσοκομεία λόγω της Covid είναι ανησυχητικά και κάλεσε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν.

Η αναμνηστική δόση του εμβολίου θα γίνει υποχρεωτική τον Δεκέμβριο για τους άνω των 65 ετών ώστε να μπορούν να διατηρήσουν το υγειονομικό τους πάσο, όπως είπε.

Ο Μακρόν ζήτησε την επιτάχυνση του εμβολιασμού με τις αναμνηστικές δόσεις για τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους πολίτες και είπε ότι μια τρίτη δόση θα δοθεί σε άτομα ηλικίας 50 έως 64 ετών από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Μακρόν προειδοποίησε για την εμφάνιση ενός πέμπτου κύματος λοιμώξεων στην Ευρώπη και προέτρεψε τη μικρή μειονότητα των Γάλλων πολιτών που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν.

"Εμβολιαστείτε. Εμβολιαστείτε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Εμβολιαστείτε για να ζήσετε φυσιολογικά", τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδιο Μητσοτάκη με δημοσιογράφο: δεν θα δεχτώ να προσβάλλετε τον ελληνικό λαό (βίντεο)

Κορονοϊός: ρεκόρ με 8613 νέα κρούσματα

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ