Μόνα Λίζα: Πιστό αντίγραφό της σε δημοπρασία - Πόσο πουλήθηκε

Στο "σφυρί" πιστό αντίγραφο 400 ετών της Μόνα Λίζα.

Ένα πιστό αντίγραφο του διάσημου πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι Μόνα Λίζα πωλήθηκε έναντι του ποσού των 210.000 ευρώ σήμερα, σε δημοπρασία στο Παρίσι.

Ο οίκος δημοπρασιών Artcurial είχε υπολογίσει την αξία του αντιγράφου, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 1600 και μοιάζει εντυπωσιακά με το πρωτότυπο, μεταξύ 150.000 και 200.000 ευρώ.

Το πρωτότυπο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, το οποίο αγόρασε ο βασιλιάς Φραγκίσκος της Γαλλίας από τον ζωγράφο το 1518, εκτίθεται στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπου προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες που θέλουν να δουν από κοντά το αινιγματικό χαμόγελο της Μόνα Λίζα.

Τον Ιούνιο, ένας Ευρωπαίος συλλέκτης αγόρασε ένα άλλο αντίγραφο του 17ου αιώνα της Μόνα Λίζα έναντι του ποσού των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ρεκόρ για μια αναπαραγωγή του έργου, σε δημοπρασία του οίκου Christie's στο Παρίσι.

