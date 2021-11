Αθλητικά

BCL - ΠΑΟΚ: ανατροπή και νίκη επί της Νίμπουργκ

Εντυπωσιακό φινάλε για τον "δικέφαλο του Βορρά", τον κρατά "ζεστό" στο παιχνίδι της πρόκλησης.

Με πάθος, αποφασιστικότητα, αν και βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε στην Τσεχία, για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League, επί της Νίμπουρκ, με 75-71. Αποτέλεσμα, με το οποίο κάλυψε και την ήττα που υπέστη στο παιχνίδι των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη (83-84). Η επιτυχία κρατά δυναμικά τον «Δικέφαλο» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μάλκομ Γκρίφιν (22π., 7 ριμπ., 4 ασ., 2 κλ.), ενώ καταλυτική ήταν η παρουσία του Μάρβιν Τζόουνς (18π., 6 ριμπ., 2 κοψ). Ο Τζέρικ Χάρντινγκ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Τσέχους (17π., 7 ριμπ).

Ακούγονταν περισσότερο από τους Τσέχους φιλάθλους στο γήπεδο, οι 150 περίπου οπαδοί του «Δικεφάλου», οι οποίοι αποθέωσαν με τη λήξη του ματς, τον Αρη Λυκογιάννη και τους παίκτες του.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 40-37, 61-49, 71-75

Χέρι -χέρι βάδιζαν οι ομάδες στο πεντάλεπτο του ματς (2-4, 7-6, 7-10, 10-10, 12-12), με τη Νίμπουρκ να αποκτά προβάδισμα 5 πόντων στο 6’ (17-12), αναγκάζοντας τον Αρη Λυκογιάννη να καλέσει το τάιμ άουτ. Κίνηση που απέδωσε, καθώς στην επανέναρξη του αγώνα ο ΠΑΟΚ με επιμέρους 5-0 και τους ΝτιΛέο, Γιάνκοβιτς, Τζόουνς να σκοράρουν, πήρε τα ηνία με 17-19 στο 8’. Διαφορά που πήγε στο +3 (21-24) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με τον Κάρτερ να ευστοχεί από τα 6.75.

Με σερί 8-3, εκμεταλλευόμενη και την υπεροχή της στη ρακέτα, η Νίμπουργκ έγινε ξανά αφεντικό στο παρκέ, αποκτώντας «αέρα» 6 πόντων (33-27), με τον «Δικέφαλο» να... απαντά εκ νέου, λειτουργώντας αποτελεσματικά στην άμυνα και με τους Τζόουνς, Γκρίφιν, Καμαριανό να βάζουν την μπάλα στο καλάθι (16’ 33-35).

Λάθη και αστοχία από τον ΠΑΟΚ, με τη Νίμπουρκ αντίθετα να βρίσκει με άνεση δίοδο προς το καλάθι, συνέθεσαν το σκηνικό που ακολούθησε, με συνέπεια οι Τσέχοι με σερί 17-4 να να αποκτήσουν «αέρα» 11 πόντων στο 23’ (50-39). Απόσταση που στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, με τους Χάρντινγκ, Ρίβερς να «πυροβολούν» με τρίποντο, «ανέβηκε» στο +15 (64-49).

Ο ΠΑΟΚ δεν έριξε, εντούτοις, λευκή πετσέτα, με αποτελεσματική άμυνα και σερί 19-2, έχοντας ηγέτη τον Γκρίφιν, ο οποίος επαιξε με 4 φάουλ από το 27’ και τους Κάρτερ , Τζόουνς να συμβάλουν τα μέγιστα, ανέτρεψε το σκηνικό και ανέκτησε τα ηνία στο σκορ στο 36’ με 66-68. Η Νίμπουργκ ισοφάρισε πρόσκαιρα με τον Χάρντινγκ (68-68), ο «Δικέφαλος», όμως, διατήρησε την ψυχραιμία του. Με τον Γκίφιν έγινε το 68-70, με τον Λοβ, στην πορεία, με γκολ φάουλ στα 25’’ να απομένουν για τη λήξη προέκυψε το 71-73.

Με 10’’ να απομένουν για το φινάλε ο Τζόουνς έκοψε κανονικά σουτ του Χάρντινγκ (χρειάστηκε να δουν και το ριπλέι οι διαιτητές για να καταλήξουν στην απόφαση) και με βολές ξανά από τον Λοβ (2/2, είχε συνολικά στο παιχνίδι 8/9) , με 7’’ πριν το τελευταίο σφύριγμα, διαμορφώθηκε το τελικό 75-71 για τους Θεσσαλονικείς.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΝΙΜΠΟΥΡΚ (Αλεξάνταρ Σέκουλιτς): Ρος 7 (1), Ρίβερς 16 (2), Βάνα , Μπέντα 6 , Χάρντινγκ 17 (1), Γκακ 5, Κόβαρ 1, Παλίζα 4 , Χρούμπαν 15 (2), Τούμα 2

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Χριστοδούλου, Γκρίφιν 22, Καμαριανός 2 (), ΝτιΛέο 7 , Κάρτερ 12 (3), Τζόουνς 18 (1), Τολιόπουλος , Γιάνκοβιτς 4, Ογκμπέιντε , Λοβ 10, Γ. Καμπερίδης

— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 9, 2021

Αγκαλιές , πλατιά χαμόγελα και αποθέωση από την κερκίδα ήταν το σκηνικό που διαμορφώθηκε για τον ΠΑΟΚ με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στην Τσεχία.

Με το τελευταίο σφύριγμα, οι «ασπρόμαυροι», παίκτες, προπονητές και διοικούντες έγιναν... ένα, πανηγυρίζοντας για την κατάκτηση του θετικού αποτελέσματος, εικόνα που συμπληρώθηκε με συνθήματα και την επιβράβευση του «Δικεφάλου» από τους 150 περίπου οπαδούς της ομάδας , οι οποίοι παρακολούθησαν δια ζώσης το ματς (σ.σ. κάποιοι εξ’ αυτών ταξίδεψαν από την Ελλάδα στην Πράγα, κάποιοι από τη Γερμανία).

Το πανηγυρικό κλίμα είχε και... δεύτερο γύρο, καθώς παίκτες και τεχνικό επιτελείο , ελάχιστα αφού άφησαν το παρκέ για τα αποδυτήρια, επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και αποθεώθηκαν, για μια ακόμη φορά, από τους υποστηρικτές τους.

