FIBA Europe Cup: Ο Ιωνικός έφερε “διπλό” στην Αντβέρπ

Τεράστια επιτυχία του Ιωνικού, που πήρε την νίκη στο Βέλγιο, όμως...

Mε «ήρωα» της αναμέτρησης τον Νίκο Χουγκάζ (25π., 5/5 τρίποντα)), ο Ιωνικός πέρασε νικηφόρα από το Βέλγιο, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη του στον 6ο όμιλο του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Kούρο Σεγκούρα επικράτησε με 90-87 των Τζάιαντς Άντβερπ, για την 5η αγωνιστική, αλλά το ευρωπαϊκό της ταξίδι δύσκολα θα συνεχιστεί. Η ελληνική ομάδα δεν πήρε τη νίκη με διαφορά μεγαλύτερη των 11 πόντων και στην περίπτωση που αύριο (10/11) η Σπόρτινγκ κερδίσει τη Μονς Ενό, τότε ο Ιωνικός θα αποκλειστεί και μαθηματικά από τη συνέχεια...

Το αποψινό «διπλό» έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Νίκου Χουγκάζ, ο οποίος στα 16΄΄ για τη λήξη ευστόχησε στο τρίποντο της ανατροπής (87-88), ενώ με 2/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Τη δική του «ραψωδία», πάντως, είχε γράψει νωρίτερα ο Άντονι Τζέρμαν, ο οποίος με 37 πόντους και 7/15 τρίποντα είχε πρωταγωνιστήσει στην επιστροφή της ομάδας στη διεκδίκηση της νίκης στην τρίτη περίοδο, όταν ο Ιωνικός φάνηκε να χάνει την επαφή με τους γηπεδούχους.

Συγκεκριμένα, οι Τζάιαντς είχαν βρεθεί στο 26΄ στο +15 (62-47), δείχνοντας να μπαίνουν πρόωρα σε... τροχιά νίκης. Ωστόσο, οι παίκτες του Ιωνικού αντέδρασαν και με επιμέρους σκορ 16-3, μείωσαν στο 30΄ σε 65-63.

Κάποια λάθη δεν επέστρεψαν στην ελληνική ομάδα να διατηρήσει το προβάδισμα που ανέκτησε με το... καλημέρα της τέταρτης περιόδου, μένοντας σε απόσταση αναπνοής μέχρι το ξέσπασμα του Νίκου Χουγκάζ.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 45-45, 65-63, 87-90

ΤΖΑΙΑΝΤΣ ΑΝΤΒΕΡΠ (Μπεγκίν): Ντεσπαλιέ 4, Ντόνκορ 13 (3), Χαντς 5 (1), Εμβέμα 2, Τίμπι 23 (6), Κοφέρ 4, Φρίντρικσον 28 (6), Ροζιέρ 2.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σεγκούρα): Χουγκάζ 25 (5), Τζέρμαν 37 (7), Κολοβέρος 10 (1), Μουχαϊμίν 11 (1), Όουενς 4, Αρσενόπουλος, Χατζηκυριάκος 3 (1), Γκιουζέλης.

