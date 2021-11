Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: Ο Ζάεφ πήρε πίσω την παραίτηση του

Ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας είχε ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί τόσο από την πρωθυπουργία, όσο και από την ηγεσία του κόμματος του.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και αρχηγός του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Ζόραν Ζάεφ αναβάλλει επ΄αόριστον τις παραιτήσεις του από την πρωθυπουργία της χώρας και της ηγεσίας του κόμματός του.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά την αποψινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, στην οποία συμμετείχε ο Ζάεφ, λόγω της δύσκολης και περίπλοκης πολιτικής κατάστασης στη χώρα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του κόμματος του Ζάεφ.

Ο Ζόραν Ζάεφ, μετά τη βαριά ήττα του κόμματός του στις δημοτικές εκλογές στις 31 Οκτωβρίου είχε γνωστοποιήσει ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και παραιτείται από πρωθυπουργός της χώρας και αρχηγός του κόμματός του.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέθεσαν χθες πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ, η οποία θα εξεταστεί από τη Βουλή, σε συνεδρίαση του Σώματος την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου.

