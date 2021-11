Κόσμος

Πολωνία – Λευκορωσία: δεκάδες μετανάστες πέρασαν τα σύνορα

Συνοριοφύλακες κατάφεραν να οδηγήσουν κάποιους πίσω στην Λευκορωσία, αλλά πολλοί ήταν αυτοί που κατάφεραν να διαφύγουν.

Δύο μεγάλες ομάδες μεταναστών πέρασαν τα σύνορα της Λευκορωσίας και εισήλθαν στην επικράτεια της Πολωνίας, μετέδωσε αργά το βράδυ το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Δεκάδες μετανάστες κατάφεραν να ρίξουν τμήματα των φρακτών στα χωριά Κρίνκι και Μπιαλοβέζα, εξήγησε το πρακτορείο, επικαλούμενο ρεπορτάζ του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού Μπιαλίστοκ.

Ο ραδιοσταθμός μετέδωσε δηλώσεις μιας εκπροσώπου της πολωνικής συνοριοφυλακής σύμφωνα με την οποία αρκετοί μετανάστες οδηγήθηκαν πίσω στη λευκορωσική επικράτεια, όμως άλλοι μπόρεσαν να διαφύγουν.

Στη λευκορωσική πλευρά των συνόρων υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που ελπίζουν να φθάσουν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσουν άσυλο, κυρίως στη Γερμανία.

Η Πολωνία αρνείται να επιτρέψει την είσοδό τους στην επικράτειά της και ανέπτυξε εκατοντάδες αστυνομικούς στα σύνορα τις τελευταίες εβδομάδες. Έχει επίσης ανεγείρει φράκτες με αγκαθωτά συρματοπλέγματα για να εμποδίζονται οι διελεύσεις.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ο Αλεξάντρ Λουκάσενκα, κάλεσε χθες Τρίτη τη Βαρσοβία να τους αφήσει να περάσουν, εξηγώντας ότι προορισμός τους είναι άλλες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί επί μήνες τον κ. Λουκάσενκα πως δημιουργεί κρίση δίνοντας βίζες σε μετανάστες και κατόπιν στέλνοντάς τους στην Ευρώπη επιδιώκοντας έτσι να εκδικηθεί για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Βρυξέλλες στην κυβέρνησή του εξαιτίας της καταστολής της λευκορωσικής αντιπολίτευσης μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Η ΕΕ ετοιμάζεται να επιβάλει νέες κυρώσεις στην κυβέρνηση στο Μινσκ, στον δημόσιο λευκορωσικό αερομεταφορέα Belavia και σε τρίτα κράτη και αεροπορικές εταιρείες που θεωρεί πως εμπλέκονται.

