“The 2night Show” - Ηλιάνα Παπαγεωργίου: η καριέρα, οι σχέσεις και τα… κιλά της

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Τρίτης στο “The 2night Show” η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που απάντησε σε όλα τα ερωτήματα.

Για την πορεία της στην τηλεόραση, τις συνεργασίες, αλλά και προσωπικά θέματα όπως η σχέση της με τον Snik και η «μάχη» με τη ζυγαριά μίλησε στο “The 2night Show” και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και ξεκινάει κάτι με πολλή αγάπη, γιατί να μην τελειώσει με αγάπη; Κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξουν τα “θέλω” σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγάπη φεύγει. Οτιδήποτε τελειώνει, δεν τελειώνει πάντα, επειδή έγινε κάτι κακό ή με τσακωμό, μπορεί να τελείωσε, γιατί μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο στο μέλλον», σημείωσε για τη σχέση της με τον Snik.

Μιλώντας για την καριέρα της και τις σχέσεις της με τη Βίκυ Καγιά, είπε πως

«Ποτέ δεν είπα ότι δεν συμπαθώ κάποιον. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Ζούμε σε μία μικρή χώρα και δουλεύουμε σε έναν μικρό χώρο. Γιατί με ρωτάτε; Αφού ξέρετε ποια είναι η αλήθεια. Κλείνω ένα θέμα που δεν δημιούργησα και ποτέ δεν με αφορούσε. Επί επαγγελματικού με πλήγωσε το θέμα του GNTM, επί προσωπικού δεν κρατάω κακίες μπαίνω στη θέση του άλλου, γιατί μπορεί να φερθούμε με τρόπο που δεν θα έπρεπε.

Άντεχα και περισσότερο στο GNTM, είμαι επαγγελματίας, και κάνω τη δουλειά μου 100%. Είμαι ένα κορίτσι που μου δόθηκε μία ευκαιρία και την άρπαξα από τα μαλλιά.

Όταν με ενοχλεί κάποιος, θέλω να το λέω στον ίδιο. Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία, δεν είχα ποτέ το περιθώριο γενικά».

Σχετικά με το τέλος της εκπομπής της “Pop Up”, ανέφερε:

«Αδικημένη δεν νιώθω μέσα σε τρεισήμισι χρόνια μου έχουν δοθεί πάρα πολλές ευκαιρίες τηλεοπτικά. Ήταν μία πολύ δύσκολη χρονιά για όλους όσους συμμετείχαμε σε αυτό. Υπήρχαν προβλήματα από πριν ξεκινήσουμε. Όπως ότι έκανα μισή πρόβα και στην πρεμιέρα έκανα τον σταυρό μου».

Ερωτηθείσα για το με ποιον θα έκανε ιδανικά εκπομπή, αναφέρθηκε στα ονόματα του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Έλενας Χριστοπούλου.

Τέλος, για τα όσα έχουν γραφτεί σχετικά με τα κιλά της εξήγησε: «Είμαι απόλυτα υγιής. Με γνωρίσατε σε μία διαφορετική συνθήκη από την πραγματικότητα. Ήμουν πάντα αδύνατη, αυτό είναι το σκαρί μου. Δεν ήμουν καλά και έλεγαν ότι είμαι έγκυος, γιατί είχα κιλά παραπάνω. Τώρα επανήλθα στα κιλά μου».

