“The 2Night Show”: Ζόζεφιν και Μακρόπουλος την Τετάρτη (εικόνες)

Δύο τραγουδιστές με διαφορετικές αφετηρίες και πορείες φιλοξενεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μιλά μαζί τους για όλους και για όλα.

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2night Show» την εντυπωσιακή Ζόζεφιν που μαγνητίζει με την παρουσία και τη φωνή της.

Η Ζόζεφιν μιλάει για την πολυπόθητη συνεργασία της με τον Γιώργο Σαμπάνη, συγκινείται όταν θυμάται τον καλό της φίλο Mad Clip και περιγράφει ποιο κομβικό γεγονός της καριέρας της την έκανε να κλαίει για δύο ολόκληρες ώρες.

Εξηγεί για ποιο λόγο δε θέλει να μιλάει δημόσια για την προσωπική της ζωή και παρουσιάζει, μαζί με τη χορευτική της ομάδα, το ολοκαίνουργιο τραγούδι της. Τέλος, «αντιμετωπίζει» τον μικρό Σπύρο Ντούγια με τις αφοπλιστικές ερωτήσεις του και μας χαρίζουν απολαυστικές στιγμές.

Στην παρέα του «The 2night Show», έρχεται και ο Νίκος Μακρόπουλος. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής μιλά ανοιχτά στον Γρηγόρη για τον τρόπο που πάλεψε τα πάθη του, αλλά και τον λόγο που πήρε την απόφαση να μην ξαναπεί ψέματα στη ζωή του. Με ποιον δημιουργικό τρόπο κατάφερε να μην «τρελαθεί» όταν έμεινε στο σπίτι, λόγω της καραντίνας;

Ποια είναι η σχέση του με τον γιο του, που τον στερήθηκε τα πρώτα χρόνια της ζωής του; Θα τον δούμε, ξανά, στα σκαλιά της εκκλησίας; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τη συνεργασία του με τον Σταμάτη Γονίδη και τον απολαμβάνουμε να τραγουδάει ζωντανά μεγάλες επιτυχίες του, αλλά και το νέο του τραγούδι, που περιγράφει μια αληθινή ιστορία.

«The 2night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, στις 23:30

