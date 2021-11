Αθλητικά

WTA Finals – Σάκκαρη: τεράστια μείωση στα χρηματικά έπαθλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα χρήματα που θα μοιραστούν οι 8 φιναλίστ μπορεί να ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι περίπου το 1/3 του ποσού που είχαν δοθεί το 2019.

Μεγάλη είναι η μείωση στα χρήματα που θα λάβουν εφέτος οι φιναλίστ των WTA Finals, σε σχέση με τα ποσά που μοιράζονταν τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (9/11) οι κορυφαίες τενίστριες που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά, ανάμεσά τους και η Μαρία Σάκκαρη, θα λάβουν περίπου το 1/3 του ποσού που είχαν πάρει το 2019, όταν το συνολικό ποσό κυμάνθηκε στα 12.1 εκατ. ευρώ.

Η μείωση που προβλέπεται εφέτος θ΄ αγγίξει τα 7.8 εκατ. ευρώ, όπερ αυτό σημαίνει πως τα οκτώ κορίτσια που θα συμμετέχουν στα WTA Finals θα μοιραστούν περίπου 4.32 εκατ. ευρώ.

Το ποσό του που θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού θα είναι το μικρότερο των τελευταίων 9 ετών και σύμφωνα με τους διοργανωτές αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιπτώσεις που έφερε η πανδημία του κορονοϊού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Τζανάκης: απέχουμε από την κορύφωση του νέου κύματος της πανδημίας

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

“The 2night Show” - Ηλιάνα Παπαγεωργίου: η καριέρα, οι σχέσεις και τα… κιλά της