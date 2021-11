Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη - “Αναλώσιμοι 4”: τρεις τραυματίες στα γυρίσματα

Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πως έγιναν οι τραυματισμοί. Ο ένας εκ των τριών είναι κασκαντέρ σε σκηνές του Τζέισον Στέιθαμ.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων «Αναλώσιμοι 4» στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι μνήμες είναι ακόμα νωπές από το δυστύχημα στην ταινία του Άλεκ Μπάλντουιν.

Πρόκειται για δύο τεχνικούς και ένα κασκαντέρ του Τζέισον Στέιθαμ.

Ο πρώτος τραυματισμός έγινε στα Βασιλικά, σύμφωνα με το Mega, όταν ο τεχνικός της ταινίας έπεσε από το καράβι όπου γινόταν το γύρισμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη και η παραγωγή κάλεσε την οικογένειά του στην πόλη, καθώς ο άνθρωπός τους δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο δεύτερος τραυματισμός έγινε στα Διαβατά, όπου γυρίζονταν σκηνές της ταινίας με φόντο τα πετρέλαια. Εκεί ο κασκαντέρ τραυμάτισε με όχημα έναν οπερατέρ, όταν έκανε όπισθεν και τον παρέσυρε.

Ένας άλλος κασκαντέρ τραυματίστηκε την ώρα που πηδούσε από αμάξι σε αμάξι.

Παρά τους τραυματισμούς, τα γυρίσματα των «Αναλώσιμων 4» συνεχίζονται κανονικά.

