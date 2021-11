Κοινωνία

Συμμορία ανηλίκων – δικηγόρος θυμάτων: ήθελαν να τους αποτελειώσουν

Τα παιδιά δέχθηκαν την επίθεση επειδή αρνήθηκαν να γίνουν μέλη της συμμορίας, ανέφερε ο Γ. Ζαχαρόπουλος.

Ο δικηγόρος Γιώργος Ζαχαρόπουλος που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των οικογενειών των νεαρών που έπεσαν θύματα επίθεσης της συμμορίας των ανηλίκων που δραστηριοποιούνταν στο κέντρο της Αθηνας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε μια ακμάζουσα παραβατικότητα σε νεανικές ομάδες, η οποία είναι κλιμακούμενη.

Σε ότι αφορά τα παιδιά που εκπροσωπεί και έπεσαν θύματα της συμμορίας το ένα μαχαιρώθηκε και το άλλο γρονθοκοπήθηκε ανελέητα, «είχαν σκοπό να τους αποτελειώσουν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαρόπουλος.

Όπως επεσήμανε ο κ. Ζαχαρόπουλος ο λόγος που τα παιδιά δέχθηκαν την επίθεση, είναι ότι αρνήθηκαν να γίνουν μέλη της συμμορίας.

«Δεν είναι δυνατόν 10-15 εξωσχολικοί να μπαίνουν μέσα σε ένα σχολείο και να μην υπάρχει καμιά κινητοποίηση», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Ζαχαρόπουλος.

