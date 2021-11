Κόσμος

Γουατεμάλα: εν ψυχρώ δολοφονία παιδιών (σκληρές εικόνες)

Απίστευτης βιαιότητας έγκλημα, με τα κορίτσια να κρύβονται αγκαλιασμένα από το δολοφόνο τους.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που δύο κορίτσια 12 και 14 ετών σκοτώθηκαν, όταν δέχθηκαν πυροβολισμούς από ενόπλους, στη Γουατεμάλα.

Στο βίντεο φαίνονται τα παιδιά που κρύβονται αγκαλιασμένα πίσω από έναν τοίχο, για να μην τα δουν οι ένοπλοι που τα κυνηγούσαν.

Όταν όμως το ένα από τα δύο κορίτσια έβγαλε το κεφάλι του να δει αν έρχονται οι ένοπλοι, «έδωσε» τη θέση τους, έγιναν αντιληπτές από τους διώκτες τους και δέχθηκαν τους πυροβολισμούς.

Δεν ανέλαβε κανείς την ευθύνη για τη δολοφονία τους.

