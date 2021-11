Πολιτισμός

Μαρία Αντουανέτα: Δημοπρατήθηκαν διαμαντένια βραχιόλια της (εικόνες)

Η τιμή που έπιασαν, η ιστορία τους και η ομορφιά της απλότητας των κοσμημάτων της βασίλισσας.

Ένα ζευγάρι διαμαντένια βραχιόλια, που ανήκαν στη Μαρία Αντουανέτα, τη σύζυγο του Λουδοβίκου του 16ου η ζωή της οποίας τελείωσε στην γκιλοτίνα, πουλήθηκε σε ιδιώτη έναντι 7,2 εκατομμυρίων ευρώ, με την τιμή του να υπερβαίνει κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Πρόκειται για ένα από σπάνια κοσμήματα της Μαρίας Αντουανέτα που πωλούνται από τον Οίκο Christie's, στη Γενεύη.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για τα βραχιόλια με τα 112 διαμάντια, καθένα εκ των οποίων ζυγίζει 97 γραμμάρια και είναι φτιαγμένα από χρυσό και ασήμι, εκτιμήθηκε αρχικά ότι θα πωλείτο μεταξύ 2 και 4 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.

Η τελική τιμή πώληση, με τους φόρους και την αξία έφτασε στα 7,4 εκατομμύρια φράγκα (7,2 εκατομμύρια ευρώ), ενώ ο αγοραστής δεν ταυτοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, μετά το θάνατο της Μαρίας Αντουανέτα κατά τη Γαλλική Επανάσταση το 1793, τα βραχιόλια που είχε αγοράσει 17 χρόνια πριν, πέρασαν στην κόρη της, Μαρία – Τερέζα και παρέμειναν στη βασιλική οικογένεια για πάνω από 200 χρόνια.

