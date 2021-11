Οικονομία

Λογαριασμός ρεύματος: Υπερδιπλασιάζεται η επιδότηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αναστέλλεται η πληρωμή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων για τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Μέτρα και για τη βιομηχανία.

Υπερδιπλασιάζεται στα 39 ευρώ το μήνα η επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ για τη βιομηχανία που τροφοδοτείται από τη μέση τάση καθώς και για τους καταναλωτές φυσικού αερίου ενεργοποιείται αναστολή της πληρωμής ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο πακέτο μέτρων αντιστάθμισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης έκανε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σημειώνοντας πως "το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία ώστε να μη μείνει κανένα νοικοκυριό απροστάτευτο από την ενεργειακή κρίση που μαίνεται στην Ευρώπη".

Αναλυτικά τα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής:

Για τους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος και τις επιχειρήσεις που ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης η επιδότηση αυξάνεται για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο στα 39 ευρώ το μήνα, από 9 ευρώ που ήταν το Σεπτέμβριο και 18 ευρώ τον Οκτώβριο, με όριο κατανάλωσης πάντα τις 300 κιλοβατώρες το μήνα. Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου η επιδότηση γίνεται 45 ευρώ μηνιαίως, από 24 τον Οκτώβριο.

Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, πέρα από την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης (στα 170 εκατ ευρώ από 80 εκατ.) και την έκπτωση 15 % για την οικιακή κατανάλωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, θα εφαρμοστεί αναστολή των τελών χρήσης δικτύου για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Για ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 2 μεγαβατώρες το μήνα, όπως ανέφερε ο κ. Σκρέκας, η μείωση θα είναι 20-40 ευρώ το μήνα. Τα τέλη θα επιβληθούν από το 2022, όταν αποκλιμακωθούν οι τιμές του φυσικού αερίου.

Για τις επιχειρήσεις (βιομηχανία χαμηλής και μέσης τάσης, λοιπές χρήσεις μέσης τάσης) αναστέλλονται για 5 μήνες (από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο 2022) οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Έτσι διευκολύνεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων με ποσό ύψους 63 εκατ. ευρώ. Τα τέλη θα καταβληθούν όταν αποκλιμακωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο και μετά από αξιολόγηση των αναγκών του λογαριασμού ΥΚΩ (οι οποίες περιορίζονται όσο προχωρούν οι διασυνδέσεις των νησιών).

