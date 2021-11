Κοινωνία

Δάσκαλος τένις: το “κάρφωμα”, η ερωτική σχέση με ανήλικη και το… πλημμέλημα

Αποκαλύψεις από “Το Πρωινό” για το μήνυμα ενός κοριτσιού που μπορεί να “σώσει” τον προπονητή από την δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Πως αποκαλύφθηκε η σχέση τους.

Πολύωρη απολογία έδωσε την Τρίτη, πριν αποφασιστεί η προφυλάκιση του από Εισαγγελέα και Ανακριτή ο δάσκαλος τένις που συνελήφθη με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων αθλητριών του.

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, «από ένα σημείο και μετά, ένα μήνυμα που έφθασε στον ανακριτή, φαίνεται πως “σώζει” τον προπονητή από την δίωξη σε βαθμό κακουργήματος».

Όπως επεσήμανε η Κέλλυ Χεινοπώρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, «τον Μάιο του 2021 η κοπέλα, 20-21 ετών, με την οποία ο προπονητής είχε σχέση από τα 17 της, ανακάλυψε ότι ο προπονητής είχε σχέση με μια 13χρονη και έσπευσε να ενημερώσει τον πατέρα του κοριτσιού, για την σχέση που είχε ο δάσκαλος τένις με την ανήλικη κόρη του. Ο πατέρας έκανε μήνυση στον δάσκαλο τένις για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης του. Ο προπονητής εξήγησε στον πατέρα ότι είναι “μαζί” με την ανήλικη και παραδέχεται ότι είχαν ολοκληρωμένες ερωτικές σχέσεις και πως κατάλαβε το λάθος του και άρχισε να παρακολουθεί ψυχίατρο».

Συγγενής του προπονητή τένις δήλωσε «Εύχομαι να τον βοηθήσει ο Θεός και όλη αυτή η λάσπη που πέφτει πάνω του, να φύγει σύντομα. Όλα ξεκίνησαν από την πρώτη κοπέλα με την οποία είχε σχέση! Σοβαρή σχέση! Ήταν η γυναίκα της ζωής του, έτσι την αποκαλούσε. Το παιδί δεν είχε κακές προθέσεις. Σε ό,τι αφορά το ότι ο πατέρας του την γνώριζε, εννοείται ότι την γνώριζε και την πήγαινε στο σπίτι, αφού είχε σοβαρό σκοπό για εκείνη. Είναι ένα παιδί αξιόλογο με Αρχές και με τρόπους! Θα μπορούσε να είχε την οποιαδήποτε κοπέλα. Έχουν αντιστραφεί εντελώς οι ρόλοι. Πλέον ο άντρας δεν είναι κυνηγός και έχει καταντήσει η γυναίκα να κυνηγάει τον άντρα».

Ο συγγενής του προπονητή συμλπληρώνει πως "η κοπέλα αυτή του είπε «αν δεν σε δω να πεθαίνεις, δεν θα ηρεμήσω, δεν θα σ’ αφήσω σε ησυχία». Αυτή η κοπέλα έχει κάνει τη ζημιά όλη. Την ξέραμε όλοι, την έπαιρνε παντού μαζί και την σύστηνε σε όλους σαν κοπέλα του και γυναίκα της ζωής του. Μου έλεγε ότι την αγαπάει! Πως ανατράπηκαν ξαφνικά όλα μετά από πέντε χρόνια; Η κοπέλα αυτή έχει ψυχολογικά και τον ζήλευε…".

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, «το απόγευμα της Τρίτης “έφθασε” ένα μήνυμα της 13χρονης, που είχε στείλει σε μια φίλη της. Το μήνυμα βρέθηκε στα χέρια του προπονητή και το κατέθεσε στον ανακριτή. Σε αυτό το μήνυμα το κορίτσι αναφέρει ότι “ήταν μαζί” με τον προπονητή από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 2021, οπότε δηλαδή το κορίτσι ήταν άνω των 14 ετών».

Η Κέλλυ Χεινοπώρου εξήγησε ότι αυτό σημαίνει ότι η κατηγορία μπορεί να μην είναι τελικώς σε βαθμό κακουργήματος, όπως πρέπει εάν το κορίτσι ήταν κάτω των 13 ετών, αλλά ο δάσκαλος τένις θα αντιμετωπίσει κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς το κορίτσι ήταν άνω των 14 ετών. Προσέθεσε μάλιστα πως ο δικηγόρος του 34χρονου ετοιμάζει αίτημα για να υπάρξει συμπληρωματική κατάθεση του κοριτσιού.

