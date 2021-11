Πολιτισμός

Πέθανε ο Χρήστος Κυριαζής

Έφυγε απο την ζωή ο τραγουδιστής, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους, στους συναδέλφους και στους θαυμαστές του.

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα ο τραγουδιστής Χρήστος Κυριαζής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν άρρωστος εδώ και μήνες και πέθανε τα ξημερώματα στο σπίτι του.

Όπως είπε ο επιστήθιος φίλος του Μιχάλης Τσατσάκης, «Πολέμησε αλλά δεν τα κατάφερε».

Στο πλευρό του τραγουδιστή μέχρι το τέλος ήταν και η σύζυγός του Σοφία.

Ποιός ήταν ο Χρήστος Κυριαζής

Γεννήθηκε το 1953 στον Πειραιά και μεγάλωσε στα Καμίνια. Ο πατέρας του ήταν επιπλοποιός, τέχνη που κληρονόμησε και ο ίδιος και επάγγελμα που άσκησε.

Η αγάπη του για τη μουσική άρχισε από νωρίς κι έτσι, σε ηλικία 12 ετών έμαθε κιθάρα μέσω μιας χειροποίητης. Στα 17 του έπαιζε με ένα μικρό συγκρότημα σε καφετέριες και ζαχαροπλαστεία.

Το 1972 δημιούργησε το γκρουπ «Πρόκες», ενώ νωρίτερα ήταν μέλος των συγκροτημάτων «Mirabilis Zalapa» και «What a pity».

Μετά την επιστροφή του από σπουδές στην Ιταλία στράφηκε σε πιο λαϊκή μουσική.

Έγινε ευρέως γνωστός με τα τραγούδια «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», «Τα τσιγάρα τα ποτά και τα ξενύχτια», «Ημεροβίγλι», ενώ το τραγούδι του «Βράδυ Σαββάτου» έγινε τεράστια επιτυχία όταν τραγουδήθηκε από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Ο δίσκος που φέρει τον τίτλο της μεγάλης επιτυχίας του «Μου θυμίζεις τη μάνα μου» (1992) έγινε «πλατινένιος», ξεπερνώντας τις 125.000 αντίτυπα.

Οι τελευταίοι δίσκοι του: «Επιτυχίες» (1994), «Η αγάπη είναι μία» (1994, «χρυσός» δίσκος των 30.000 αντιτύπων), “Χαμένος Νικητής” (1995), «Άλλο τί θέλω, άλλο τι μπορώ» (1997).

