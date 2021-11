Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: λιοντάρια νόσησαν σε ζωολογικό κήπο

Μολύνθηκαν από φύλακες του πάρκου που ασθενούσαν και παρουσίασαν ορισμένα από τα κλασικά συμπτώματα της ασθένειας.

Τέσσερα λιοντάρια σε ζωολογικό πάρκο της Σιγκαπούρης βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό, αφού μολύνθηκαν από το προσωπικό του πάρκου και εμφανίζουν συμπτώματα όπως βήχας και φτάρνισμα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τα ασιατικά λιοντάρια άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα της covid-19 αυτό το Σαββατοκύριακο, γεγονός που ώθησε τους φύλακες του πάρκου να τα υποβάλουν σε διαγνωστικά τεστ.

“Όλα τα λιοντάρια είναι ζωηρά και ενεργητικά”, δήλωσε η Σόνια Λουζ της εταιρείας Mandai Wildlife Group που διαχειρίζεται το πάρκο. “Αναμένουμε ότι θα αναρρώσουν με την παροχή βοηθητικής θεραπείας”, πρόσθεσε.

Τα λιοντάρια που έχουν μολυνθεί από covid-19 καθώς και άλλα πέντε αιλουροειδή που ζουν στο Night Safari Park της Σιγκαπούρης έχουν τεθεί σε απομόνωση, ανακοίνωσε η κυβερνητική κτηνιατρική υπηρεσία.

Τρεις φύλακες του ανοικτού πάρκου επίσης βρέθηκαν θετικοί στην covid-19, ενώ ένα λιοντάρι του ζωολογικού κήπου της Σιγκαπούρης, που βρίσκεται δίπλα στο πάρκο Night Safari, αρρώστησε και οι αρχές ζήτησαν να υποβληθεί σε διαγνωστικό τεστ για κορονοϊό.

Το πάρκο παραμένει ανοικτό, όπως και ο ζωολογικός κήπος, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού από τα ζώα στον άνθρωπο θεωρείται μηδαμινός.

Λιοντάρια, τίγρεις και γορίλες έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό σε αμερικανικούς ζωολογικούς κήπους, όπως και γάτες και σκύλοι.

