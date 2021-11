Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: εντάσεις και αναβολές (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, μαζί με συμβουλές για την συμπεριφορά μας τις επόμενες ημέρες.

«Σήμερα η ημέρα θέλει προσοχή» είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη.

Όπως τόνισε «σεξ, πάθη και οικονομικές ενέργειες», είναι στο επίκεντρο, ενώ αύριο και μεθαύριο θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή».

Η αστρολόγος είπε πως «καλύτερα είναι τα σοβαρά να τα αφήσουμε για δύο ημέρες μετά, που ο Ήλιος κάνει όψη με τον Ποσειδώνα και μπορεί να υπάρξει μια διάθεση συμφιλίωσης»

Η Λίτσα Πατέρα, επεσήμανε πως πρέπει μέχρι τις 17 Νοέμβρη να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ότι κάνουν, αναφέροντας πως η Παρασκευή δείχνει να είναι μια ημέρα που σε πολλά ζώδια μπορεί να προσφέρει λύσεις ή εξελίξεις σε υποθέσεις που τα αφορούν.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τετάρτης:





