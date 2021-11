Σάλος με την Ολλανδή δημοσιογράφο και το επεισόδιο με τον Μητσοτάκη

Οι αναρτήσεις της Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ μετά το επεισόδιο με τον Πρωθυπουργό και οι αντιδράσεις.



Παραμένει… ενεργή η Ολλανδή δημοσιογράφος Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ social media, λίγες ώρες μετά το σοβαρό επεισόδιο στο Μαξίμου, με αφορμή την ερώτηση για τα pushbacks που προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Μαρκ Ρούτε.



«Ήταν σουρεαλιστικό. Ο Μητσοτάκης τα έχασε τελείως. Η πιο φρικτή εμπειρία ήταν: Τον κοίταξα ευθεία στα μάτια, βαθιά και είπε ψέματα, ψέματα. Φοβερό! Αποκαλώντας την αλήθεια προσβολή», ήταν ένα από τα πρώτα σχόλια που έκανε στο Facebook η 61χρονη δημοσιογράφος και σε άλλο post της ανέφερε πως περισσότερα για το περιστατικό θα ανέφερε σήμερα (10.11.2021) και πως «όταν βγήκα έξω φαινόταν να με ακολουθεί και να με παρατηρεί ένας “κατάσκοπος”».

Μία από τις αναρτήσεις της στο Facebook ήταν μια φωτογραφία της που τράβηξε ο Μάριος Λόλος και τη δείχνει ως σκιά μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου με το καπέλο της και έγραψε: «Όποια κακεντρεχή σχόλια και αν υπάρχουν, απάνθρωπα, που με κατηγορούν για παραμύθια, παράλογα, σουρεαλιστικά, φανταστικά πράγματα, αυτή τη φωτογραφία είναι ΤΕΧΝΗ».



Παράλληλα, η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ έκανε share αναρτήσεις από τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία, όπου επίσης κάποιοι επιχειρούν να εκμεταλλευθούν ανθρώπους σε ανάγκη. «Αυτό: Ο Ρούτε και ο Μητσοτάκης επίσης πιστεύουν ότι είναι ΟΚ;», έγραψε.







Στο twitter, λίγο μετά τα όσα έγιναν στο Μαξίμου, είχε επιμένει να αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό ψεύτη, λέγοντας πως έχει επισκεφτεί τον προσφυγικό καταυλισμό στη Σάμο.

Yesss, I was on Samos in Horror New Camp Zervou that Mitsotakis described as some paradise... The liar calling Cassandra 'insulting' .... https://t.co/NgcZSvXWWW