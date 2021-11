Πολιτική

Ακάρ: κάποιες χώρες δεν κοιτούν το… μπόι τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκλητικοί για ακόμα μία φορά οι Τούρκοι. Για νέες έρευνες έκανε λόγο ο Ερντογάν.

Συνεχίζει τις προκλήσεις κατά της Ελλάδας ο Χουλουσί Ακάρ , ο οποίος σε συνέντευξή του στην Χουριέτ δήλωσε πως, οι συμμαχίες της Ελλάδας θα προκαλέσουν ρωγμές στο ΝΑΤΟ.

«Δεν είναι λογικό να μην κοιτάς τον μπόι σου και την ισχύ σου» , σημείωσε ισχυριζόμενος ότι, «στη Μεσόγειο κάποιες χώρες δεν κοιτάζουν το μπόι τους και την ισχύ τους και προσπαθούν να αναλάβουν κάποιους ρόλους».

«Η Άγκυρα αποτελεί εγγύηση ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», σημείωσε, εκτοξεύοντας τα βέλη του στη Γαλλία λόγω της διμερούς σχέσης της με την Ελλάδα.

Όπως είπε, η Γαλλία με τη συμμαχία της με την Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα και την προμήθεια όπλων, προκαλεί ζημιά στο ΝΑΤΟ.

Ο Ερντογάν, την ίδια ώρα, προαναγγέλλει νέες σεισμικές έρευνες σε Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειο, «είτε το θέλετε είτε όχι».

«Είτε το θέλετε είτε όχι εμείς θα αυξήσουμε τα γεωτρύπανα τα οποία διαθέτουμε, θα κάνουμε και περισσότερες σεισμικές έρευνες. Έτσι και στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο θα εντοπίσουμε οτιδήποτε υπάρχει και θα το εξορύξουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Κούγιας: Σώθηκα από έναν ελιγμό - Θα είχε πολτοποιηθεί ο συνοδηγός (βίντεο)

Κρήτη: 47χρονος επιχείρησε δεκάδες φορές να βιάσει 15χρονη

“The 2night Show” - Ηλιάνα Παπαγεωργίου: η καριέρα, οι σχέσεις και τα… κιλά της