Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης οδηγεί τη χώρα σε τραγικό αδιέξοδο

"Πυρά" στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας και το ζήτημα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.



«Εγκληματικές και τεράστιες» ευθύνες για τη διαχείριση της πανδημίας καταλόγισε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στο ”Ράδιο Παρατηρητής 94.0” της Κομοτηνής, την οποία επισκέπτεται αύριο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «σε μια πραγματικά εξαιρετικά δυσχερή θέση», καθώς «τους τελευταίους τρεις μήνες βρίσκεται ξανά σε μια δυσχερέστατη θέση και στις χειρότερες θέσεις σε όλη την Ευρώπη στις απώλειες ανθρώπων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Το ποσοστό εμβολιασμού είναι εξαιρετικά χαμηλό και τα κρούσματα σε δυσθεώρητα ύψη». Σημείωσε πως δεδομένου ότι η πανδημία υπάρχει εδώ και δύο χρόνια δεν τίθεται ζήτημα αιφνιδιασμού. Σχολίασε ότι «η επί μήνες κεντρικά σχεδιασμένη ρητορική της κυβέρνησης από τον Μάιο και μετά ήταν ότι τελειώσαμε με την πανδημία και ήταν η δεύτερη φορά σε έναν χρόνο που ο κ. Μητσοτάκης μας είπε ότι τελειώσαμε και μάλιστα με μια απόλυτη βεβαιότητα ότι όποιος εμβολιάζεται ξεμπέρδεψε». Αναρωτήθηκε «τι μήνυμα έδωσε αυτή η επιπόλαιη στρατηγική τής κυβέρνησης στους πολίτες, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους», λέγοντας πως ήταν «ένα μήνυμα χαλαρότητας, ότι ξεμπερδέψαμε, ότι μπορούμε να ζούμε όπως ζούσαμε πριν» και προσέθεσε: «Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό; Όμως ήταν λάθος μήνυμα στη λάθος στιγμή».

Μίλησε ακόμη για σημαντικές ευθύνες στο «γιατί δεν κατάφερε η χώρα μας να αποκτήσει σοβαρά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης και υπολείπεται πάνω από 10-15 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες» και είπε ότι αυτό οφείλεται στο έλλειμμα εμπιστοσύνης. «Η πιο σημαντική ασπίδα απέναντι στην πανδημία είναι η εμπιστοσύνη. Δεν εκπέμπει εμπιστοσύνη, δεν έχει αξιοπιστία η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπόρεσε να πείσει τους πολίτες», υποστήριξε. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «δεν ενίσχυσε και δεν ενισχύει το ΕΣΥ», αναφέροντας ότι «γιατροί σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση για ακόμη μια φορά να επιλέγουν ποιοι ασθενείς θα εισάγουν στις κλίνες ΜΕΘ». «Αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, είχε δύο χρόνια να ενισχύσει το ΕΣΥ, να φτιάξει ΜΕΘ και να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έκανε τίποτα», είπε, σημειώνοντας ότι «για κάθε πολίτη που από εδώ και στο εξής θα χάνει τη ζωή του έξω από ΜΕΘ, που θα διασωληνώνεται εκτός, η ευθύνη θα έχει ονοματεπώνυμο, δεν θα είναι γενικά και αόριστα μια ευθύνη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δείξει υπευθυνότητα και αναγνώριση της πολύ δύσκολης πραγματικότητα και έδωσε τη μέγιστη δυνατή συναίσθηση που θα μπορούσε να δώσει σε μια κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση, ότι ο ίδιος έχει ζητήσει πολλές φορές τη σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών «για να βρούμε κοινούς τρόπους, κοινό υπουργό Υγείας, κοινής αποδοχής επιστημονική ομάδα για να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις. «Αλλά ο κ. Μητσοτάκης, την ώρα που εμείς μετράμε κρούσματα και θανάτους, ενδιαφέρεται μονάχα να μετράει ψήφους», είπε.

Σχολίασε ότι άκουσε χθες τον πρωθυπουργό «αντί να σκύψει πάνω από τον ανθρώπινο πόνο και να αναμετρηθεί με τις ευθύνες του, προσπαθεί να ανακαλύψει δήθεν υγειονομικούς και εθνικούς σαμποτέρ. Αντί να επιδιώκει σε μια κρίσιμη στιγμή αγωνίας και φόβου την ενότητα της κοινωνίας και τη στοιχειώδη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων, τον διχασμό. Αντί να ακούσει, έχει καταληφθεί από το επικίνδυνο αίσθημα της καταδίωξης». Πρόσθεσε ότι «αποδείχθηκε με την αλαζονική και αλλοπρόσαλλη στάση του στις συνθήκες της πανδημίας ότι δεν διαθέτει στοιχειώδη ευαισθησία και αποδείχθηκε με το διχαστικό παραλήρημα του χθες ότι δεν διαθέτει ούτε το στοιχειώδες αίσθημα ευθύνης». «Ως εδώ», σημείωσε ο κ. Τσίπρας. «Οδηγεί τη χώρα σε τραγικό αδιέξοδο. Είναι καιρός η πλειοψηφία της δημοκρατικής λογικής και της κοινωνικής ευθύνης να του δείξει την έξοδο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμπλήρωσε ότι «δεν μπορούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους να πεθαίνουν αβοήθητοι κι εμείς να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια», ότι ο πρωθυπουργός «έχει ευθύνες, οφείλει να τις αναλάβει, οφείλει να πάρει δύσκολες αποφάσεις, αν δεν μπορεί ας το αφήσει να τις πάρουμε εμείς».

Ερωτηθείς σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι ο κόσμος βλέπει τους λογαριασμούς να φουσκώνουν, το εισόδημα του να μην αυξάνεται και τον πρωθυπουργό να εξαγγέλλει αύξηση του κατώτατου μισθού 2% για το 2022 «μια κοροϊδία δηλαδή». «Ναι μεν η ενεργειακή κρίση είναι παγκόσμια, αλλά, πάλι, εδώ είμαστε πρωταθλητές ως χώρα», τόνισε, προσθέτοντας ότι τον Οκτώβριο η χώρα έκλεισε με την υψηλότερη τιμή στη χρονική πώληση του ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Είπε ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση της κυβέρνησης, με το γεγονός ότι «η ΔΕΗ σταμάτησε εδώ και δυο χρόνια να λειτουργεί με κριτήριο το κοινωνικό όφελος και παίζει και η ίδια σε αυτόν τον ανταγωνισμό για την αύξηση της τιμής του ρεύματος αντί να τον συγκρατεί προς τα κάτω».

«Το να εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός κάθε δυο μήνες υποτίθεται ενισχύσεις επιδοματικές στο τιμολόγιο του ρεύματος δείχνει την ανεπάρκεια και την αδυναμία κατανόησης και την προχειρότητα. Αυτά τα 9 ευρώ στην αρχή, που τα έκανε 18 και τώρα τα κάνει 30, μπροστά σε αυξήσεις της τάξης των 150, των 200, των 250 ευρώ στα νοικοκυριά ανάλογα με την κατανάλωση, είναι ψίχουλα, και δεν θα τα καταλάβει καν ο καταναλωτής». «Μιλάμε για αυξήσεις στον Δεκέμβρη που θα είναι της τάξης του 80 έως 150%», προσέθεσε.

«Σε περίοδο οικονομικής κρίσης που το εισόδημα μειώνεται οι επιχειρήσεις θα βρεθούν σε δεινή θέση το επόμενο διάστημα», είπε, σημειώνοντας ότι «οι ενισχύσεις τύπου 9, 20, 30, ευρώ που δίνει ο κ. Μητσοτάκης είναι ενισχύσεις που δίνουν ασπιρίνη σε έναν βαριά άρρωστο». Τόνισε ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν προχωρά «σε ριζικές τομές, όπως αυτές που προτείναμε, τη ριζική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την αύξηση του κατώτατου μισθού, ουσιαστικές επιδοτήσεις, γιατί δεν παρεμβαίνει στην πηγή των ανατιμήσεων με την ΡΑΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να σπάσει αυτό το καρτέλ και απλά επιδοτεί την αισχροκέρδεια».

Είπε πως «το πιο κρίσιμο είναι να σταματήσει να μας κοροϊδεύει, γιατί βγήκε σε συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα και μας είπε ότι αν δεν έδινε αυτά τα 19 ευρώ θα ήταν δέκα φορές μεγαλύτερος ο λογαριασμός. Είναι ντροπή να λέει τέτοια ασύστολα ψεύδη. Και είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει την κρίση που μαστίζει τα νοικοκυριά και λειτουργεί με απίστευτη προχειρότητα και μας φορτώνει με ψέματα».

Ενόψει και της αυριανής επίσκεψης του στην Κομοτηνή, ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, να αντιλαμβάνεται τις αγωνίες τής κοινωνίας και να επικοινωνεί μαζί τους αδιαμεσολάβητα, καθώς «δεν είμαστε κόμμα των ολιγαρχών, των εξυπηρετήσεων και της διαπλοκής, δεν έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσα από τα ΜΜΕ και να λιβανίζουν τις δικές μας προτάσεις, όπως γίνεται σε μεγάλο βαθμό σήμερα, με την αξιοποίηση δημόσιου χρήματος από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη...».

Μίλησε για ουσιαστική πορεία προς τον λαό, ενημέρωσης, συζήτησης, για να αφουγκραστεί ο ΣΥΡΙΖΑ τις αγωνίες και τα αιτήματα της κοινωνίας και να τα ενσωματώσει σε ένα συγκροτημένο προγραμματικό λόγο. «Στόχος μας να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα αργήσει κατά τη γνώμη μου, που ο ελληνικός λαός με την ετυμηγορία θα τιμωρήσει αυτούς που του υποσχέθηκαν μετά την έξοδο από τα μνημόνια -που εμείς κάναμε- ανάπτυξη, καλύτερες δουλειές και έχουν φέρει μια τραγωδία».

«Το ζήτημα για εμάς είναι να είμαστε έτοιμοι να οδηγήσουμε τη χώρα σε μονοπάτια ευημερίας, προόδου, ανασυγκρότησης κοινωνικής και παραγωγικής», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σημείωσε ότι χρειάζεται και η εμπειρία και η τεχνοκρατική ανάλυση, επισημαίνοντας και τη στελέχωση μιας δεξαμενής σκέψης γύρω από το γραφείο του με προσωπικότητες, «για να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα», τονίζοντας ότι παράλληλα χρειάζεται και η επαφή με την κοινωνία, η δημιουργία κινημάτων για τη διεκδίκηση ώριμων αιτημάτων της κοινωνίας και η γνώση των τοπικών προβλημάτων.

Κόντρα Οικονόμου - Ηλιόπουλου

Στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Σε δήλωσή του ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

«Δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε περαιτέρω το καθημερινό πλέον παραλήρημα καταστροφολογίας και εργαλειοποίησης της πανδημίας στο οποίο επιδίδεται ο κ. Τσίπρας. Η προσοχή μας είναι αποκλειστικά στραμμένη στην αύξηση των εμβολιασμών, την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων και την συνεχή ενίσχυση του ΕΣΥ. Στην αρχή της πανδημίας οι ΜΕΘ ήταν 557 και σήμερα 1277 και αυτό ο κ. Τσίπρας το αποκαλεί «τίποτα». Μιας όμως και αύριο θα επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή, και ενδεχομένως και τα νοσοκομεία στις πόλεις αυτές, τον ενημερώνουμε από σήμερα για τα ακόλουθα:

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: 2019 8 ΜΕΘ - 2021 21 ΜΕΘ και 154 επιπλέον στελέχη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Νοσοκομείο Κομοτηνής: 2019 3 ΜΕΘ – 2021 5 ΜΕΘ και επιπλέον 95 στελέχη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουμε κρίσεις, ένα δράμι πράξης μετράει περισσότερο από ένα τόνο θεωρίας.».

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σε δήλωσή του ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει: «Την ώρα που ο αριθμός των απωλειών σήμερα έφτασε τους 70, περιμένουμε από τον κ. Οικονόμου αντί για χυδαιότητες να μας πει πόσοι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ. Αν πάλι πάει να αποφύγει την αλήθεια, τουλάχιστον να απαντήσει τελικά εάν έχει δίκιο ο κ. Σταϊκούρας που τον κατηγορεί για fake news και διακίνηση πλαστών εγγράφων»

