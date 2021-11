Πολιτική

Μητσοτάκης για Αρχαία Ολυμπία: ολοκληρωμένο σχέδιο για επενδύσεις

Σύσκεψη για τα μέτρα αποκατάστασης από τις πυρκαγιές. Το μήνυμα του Πρωθυπουργόυ για τους πολίτες που δοκιμάζονται.



Η πορεία αποκατάστασης των προβλημάτων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, οι ζημιές στις καλλιέργειες από τις φωτιές του καλοκαιριού, η στήριξη του αγροτικού κόσμου της περιοχής, αλλά και οι προοπτικές που ανοίγονται για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μετά και από τα εγκαίνια της ψηφιακής απεικόνισης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας, που θα ταξιδέψει σε ολόκληρο τον πλανήτη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο δημαρχείο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση για τη στήριξη των περιοχών που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές, «από την πρώτη στιγμή που θεσπίσαμε αυτόν τον νέο τρόπο αποζημίωσης τονίσαμε ότι οι δύο βασικοί άξονες τους οποίους θα κινηθούμε, είναι η διαφάνεια και η ταχύτητα», προσθέτοντας: «Νομίζω το κάνουμε πράξη και το αντιλαμβάνονται και οι πολίτες ότι για πρώτη φορά εκταμιεύονται αποζημιώσεις με τόσο μεγάλη ταχύτητα».

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως «ο,τι κάνουμε στην βόρεια Εύβοια να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι μπορούμε να το κάνουμε και εδώ στην Αρχαία Ολυμπία», συμπληρώνοντας ότι «χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης το οποίο ήδη δρομολογείται που θα μπορέσει με το βλέμμα στο μέλλον να κάνει όλες εκείνες τις παρεμβάσεις με ένα συνεκτικό τρόπο και αλληλοσυμπληρούμενο τρόπο, έτσι ώστε η Αρχαία Ολυμπία να δείξει την πραγματική της δυναμική».

«Στο πλαίσιο αυτό», συνέχισε, «εντάσσονται και οι στρατηγικές αναπλάσεις, οι οποίες ήδη μπορούν να δρομολογηθούν και μπορούν να ωριμάσουν με την υποστήριξη της κυβέρνησης».

Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, «σημαντικά μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα ήδη δρομολογούνται» και απευθυνόμενος προς τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, του είπε πως «έχετε τους πόρους και τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες για να μπορείτε να τρέξετε γρήγορα τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα», ενώ ζήτησε «την απόλυτη εγρήγορση και συνεργασία με την Πολιτική Προστασία σε περίπτωση που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα». «Θα προχωρήσουμε», υπογράμμισε «όπως το κάναμε και στην προηγούμενη μεγάλη κακοκαιρία, σε προληπτικές εκκενώσεις, έτσι ώστε πάνω από όλα να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές».

Κατά την διάρκεια της παρέμβασής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα των ιδιωτικών χορηγιών που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα λέγοντας τα εξής: «Για πρώτη φορά το δρομολογήσαμε και μπορούμε και κατευθύνουμε κεντρικά ιδιωτικές χορηγίες με διαφάνεια και ταχύτητα προς την αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε παρεμβάσεις πολύ σημαντικές για εσάς να δρομολογηθούν γρήγορα και να ταυτιστούν κιόλας με τον χορηγό ο οποίος θα θέλει να αγκαλιάσει τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Αυτό μας έχει επιτρέψει να κινηθούμε με ταχύτητες που ήταν αδιανόητες για την ελληνική δημόσια διοίκηση».

Παράλληλα, στη σύσκεψη έγινε συζήτηση και για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και ειδικά για τους νέους αγρότες, με αφορμή τη φορολογική ελάφρυνση στο αγροτικό πετρέλαιο κίνησης: «Πρέπει να οργανωθούμε και αυτό αφορά και εσάς, αφορά και το πώς θα ξεπεράσουμε τοπικές αγκυλώσεις ή προκαταλήψεις του παρελθόντος, χρειαζόμαστε μέγεθος στον αγροτικό τομέα για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και πια δημιουργούμε ένα πλαίσιο ξεκάθαρο όπου λέμε στους αγρότες, συνεργάζεστε, θα έχετε συγκεκριμένα οφέλη, φορολογικά και οικονομικά. Αν δεν συνεργάζεστε θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν θα έχετε την ίδια προνομιακή αντιμετώπιση από την πολιτεία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Οι οδικοί άξονες της περιοχής και ο Πάτρα – Πύργος - Ολυμπία

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους οδικούς άξονες της περιοχής, λέγοντας πως γίνονται παρεμβάσεις σε δύο επίπεδα και εξήγησε: «Οι πρώτες αφορούν τις άμεσες βελτιώσεις σε ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι απαράδεκτο, δυστυχώς, και στοιχίζει ανθρώπινες ζωές και αναπηρίες σε πάρα πολλούς συμπολίτες σας. Αυτό το έργο ήδη δρομολογείται, υπάρχει ανάδοχος, θα ξεκινήσουν άμεσα οι παρεμβάσεις. Και βέβαια είμαι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε και την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον μεγάλο, τον καινούριο δρόμο, θα τον πω Πάτρα - Πύργος - Ολυμπία, αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία του τελευταίου κομματιού. Γιατί βρίσκεται αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω προσωπικά ασχοληθεί, θα το ξεμπλοκάρουμε, είναι προσωπική μου δέσμευση και εντός του 2022 τα έργα θα ξεκινήσουν στο δρόμο αυτό, γιατί αποτελεί μία εκκρεμότητα της πολιτείας για την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «αποδείξαμε και αποδεικνύουμε ότι είμαστε κοντά στους πολίτες πάνω και πρώτα από όλα κοντά στους πολίτες που δοκιμάζονται, στους λιγότερο προνομιούχους και αυτή την δέσμευσή μας την κάνουμε πράξη, εργαζόμενοι νύχτα - μέρα για το για το καλό του τόπου και το καλό όλης της Ελλάδος».

